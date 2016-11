Uutinen

Kouvolan Sanomat: Elimäen kirkon historia painettiin kuvakirjaan talkooväen ansiosta Korialainen talkoolainen Edla Mäkelä tervasi keväällä 2014 Elimäen kirkon paanukattoa. Hän heitti silloiselle kirkkoherralle Päivi Sipposelle idean kuvakirjasta, joka kertoo Elimäen kirkon historiasta. Kirkkoherra innostui ajatuksesta. Koska tervaus tehtiin talkoilla, seurakunta säästi rahaa. — Ihmettelin, miksei niin hienosta kirkosta ole aiemmin tehty kirjaa. Selvitin, että säästyneellä summalla saa painettua 600 teosta. Mäkelä, 37, kokosi harrastuksena ja ilmaiseksi 160-sivuisen teoksen, jossa kuvataan kirkkorakennuksen muutosta 1600-luvulta tähän päivään. Kirjassa myös esitellään kirkon esineistöä. Elimäen kirkon harvinaisuus on vuodelta 1666 peräisin oleva kuoriaita, joka erottaa kuorin eli kirkon etuosan muusta kirkkosalista. Kuoriaidan kaideosassa on yhdeksän kasviaiheista taulua ja kaiteen päällä seitsemän pienoispylvästä. Kuoriaidan lohikäärmeaiheet ovat pahan tai paholaisen vertauskuva. Liljat puolestaan symboloivat muun muassa rauhaa, rakkautta ja ylösnousemusta. — Kuoriaita on Elimäen kirkon helmi, Mäkelä sanoo. Elimäen kirkko -kuvakirja on parhaillaan painossa. Mäkelä arvioi, että teos ilmestyy viimeistään joulukuun alussa. Kirjaa voi ostaa Elimäen seurakuntatoimistosta. 600 kappaleen painoksesta on myyty etukäteen parisataa kappaletta. Lue lisää sunnuntain lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/19/Elim%C3%A4en%20kirkon%20historia%20painettiin%20kuvakirjaan%20talkoov%C3%A4en%20ansiosta/2016221502695/4