Kouvolan Sanomat: GP-radan turvallisuutta arvioidaan marraskuussa Kymi Ringin GP-radan tämän vuoden rakennustyöt valmistuivat aikataulussa. Hankepäällikkö Timo Pohjolan mukaan ensi vuonna tehtävää asvaltointia odottaa 3,5 kilometriä rataa. Radan lopullinen pituus tulee olemaan 4,6 kilometriä. Parhaillaan alueella tehdään sähkölinjojen putkituksia. — Kansainvälisen autoliitto FIA ja kansainvälisen moottoripyöräliitto FIM tekevät alueella turvatarkastuksen marraskuun lopulla. Silloin määritellään turva-alueiden sijainti, koko ja käytettävät materiaalit. Kun lumet sulavat keväällä, rakennustöitä päästään jatkamaan. Myös kuljettajakoulutusalueella on tehty maansiirtotöitä, mutta ne voidaan tehdä valmiiksi vasta sitten, kun moottoriradan turva-alueet saadaan määriteltyä, Pohjola sanoo. Kymi Ringin yksityisestä rahoituksesta ei toistaiseksi kerrota julkisuuteen, sanoo Kymi Ring Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kari O. Sohlberg. Hallitus käsittelee niin kutsuttua sijoitusmuistiota kokouksessaan marraskuun lopulla. Kymi Ringistä on jätetty kaksi valitusta. Joukko yksityishenkilöitä valitti Kouvolan rakennus- ja ympäristölautakunnan myöntämästä ympäristöluvasta Vaasan hallinto-oikeudelle. Myös Kouvolan kaupunginvaltuuston myöntämästä kahden miljoonan euron pääomalainasta on valitettu. Valitus on osoitettu Itä-Suomen hallinto-oikeudelle. Kouvolan kaupunginhallitus käsittelee hallinto-oikeudelle valituksesta annettavaa lausuntoa kokouksessaan maanantaina. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/19/GP-radan%20turvallisuutta%20arvioidaan%20marraskuussa/2016221504108/4