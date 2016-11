Uutinen

Kouvolan Sanomat: Iitin ambulanssin yöpäivystys uhkaa loppua — se tietää lisää töitä Kouvolan ensihoidossa Ambulanssi päivystää Iitissä ensi vuoden alusta vain 12 tuntia vuorokaudessa nykyisen ympärivuorokautisen päivystyksen sijaan. Tätä vaihtoehtoa esitetään maanantaina kokoontuvalle Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän hallitukselle. Iitti kuuluu Päijät-Hämeen pelastuslaitokseen, joka on osa hyvinvointiyhtymää. Yöpäivystyksen loppumisen takia Kouvolan ambulanssien tarve Iitissä moninkertaistuu, arvioi Petri Loikas. Hän on Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän Carean ensihoidon vastuulääkäri. — Siis siinä tapauksessa, jos Päijät-Hämeellä ei ole jotain paikkaavaa järjestelyä nyt suunnittelun tilalle. Jos Iitissä tarvitaan Kouvolan apua, joutuu Carea rakentamaan järjestelmänsä sellaiseksi, että Kouvolan palvelutaso ei siitä kärsi. Käytännössä tämä voisi tarkoittaa sitä, että jonkun ensihoitoyksikön lähtövalmiutta nostetaan. Loikaksen mukaan auttamisella on hintalappunsa. — Kyllähän se niin on, että Päijät-Hämeen puolella operoidaan Päijät-Hämeen rahalla. Ensi vuonna Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä aikoo laskea ensihoidon tavoiteaikoja. Jatkossa ambulanssin saapuminen kohteeseen voi kestää nykyistä pidempään. — Kiireelliset tehtävät pystymme varmasti hoitamaan entiseen malliin. Vähemmän kiireellisissä tehtävissä ensihoidon tulo kestää pikkuisen kauemmin, mutta se ei ole potilasturvallisuutta vaarantava asia, yhtymän ensihoito- ja päivystyskeskuksen johtaja Liisa Kokkonen kertoo. Iitin kunnanjohtajan Riku Rönnholmin mielestä ajatus kuulostaa järjenvastaiselta. — Kun nykyisiä tavoitteita ei ole saavutettu, lasketaan tavoitetta. Tämä on järjetöntä. Yhtymän tavoitteena on säästää ensihoidosta noin miljoona euroa. Rönnholmin mielestä säästöjen maksumiehiksi joutuvat pienet kunnat. Iitin ensihoitosupistusten lisäksi hallitukselle esitetään, että Kärkölän yksikkö lopetetaan. — Kuntia pitää kohdella tasapuolisesti. Säästäminen ei voi olla näennäistä ja epäoikeudenmukaista. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/19/Iitin%20ambulanssin%20y%C3%B6p%C3%A4ivystys%20uhkaa%20loppua%20%E2%80%94%20se%20tiet%C3%A4%C3%A4%20lis%C3%A4%C3%A4%20t%C3%B6it%C3%A4%20Kouvolan%20ensihoidossa/2016221506131/4