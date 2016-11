Uutinen

Kouvolan Sanomat: Jukka Vesalalle tulee koripallossa hyvä hiki ja kotoisa olo Runsaan kymmenen vuoden tauko teki hyvää Jukka Vesalalle, 47, joka on nyt palannut Kouvoihin ja koripallovalmentajaksi. Vesala valmentaa kouvolalaisseurassa supermikroja, mikropoikia ja minityttöjä.Peliurallaan Vesala sai nauttia hyvien pelimiesten, kuten Jukka Toijalan ja Mikko Sydänmaanlakan, seurasta. Vaikka Vesala pääsi mukaan vuoden 1995 mestaruusjuhliin paluumatkalla Uudestakaupungista, oli hän silloin jo valmennuspuuhissa ja palaamassa Ruotsista turnauksesta.— Minulla ei riittänyt kunnianhimoa aivan terävimmälle huipulle asti ja pelasin alemmilla sarjatasoilla. Täyttä toki painoin, mutta se viimeinen rypistys uupui.Valmentamista Vesala on tehnyt aina juniorien parissa. Hänen valmennusotteensa on positiivinen ja jämäkkä, vaan ei autoritaarinen. Hän haluaa, että kaikilla on harjoituksissa jollakin tapaa hauskaa ja ilmapiiri on kannustava.— Löydän kaikista positiivisen puolen, jokaisessa on jotakin. Kun lapset viihtyvät koripallon parissa, he saavat liikunnallisuutta elämäänsä ja pysyvät poissa kaupungilta.Koripallon alkeita opetteleville lapsille on Vesalan mukaan tärkeätä opettaa leikin varjolla liikettä, pomputtelua ja yleensä liikuntaa. Kun lapsi tulee omaehtoisesti harjoituksiin, on homma oikeilla raiteilla.1990-luvun valmennusputken jälkeen Vesala siirtyi tauolle ja perusti perheen. Kun vuonna 2005 syntynyt oma lapsi tuli tiettyyn ikään, oli myös Vesalan aika palata parketin ääreen. Välivuodet saivat hänet katsomaan nuoria erilaisin silmin.— Tuntuu, että 1990-luvulla lapset olivat lapsia, nyt he vaikuttavat vanhemmilta. Oman lapsen myötä suhtautumiseni on muuttunut, nyt mietin valmentamista laajemmalla näkemyksellä. Siinä on mukana enemmän kasvatuksellisuutta ja tukea lapselle. Lue koko uutinen:

