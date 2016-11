Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kapteeni Green sivussa KooKoon kokoonpanosta Oulussa Kouvolan KooKoon kapteeni Josh Green ei ole kokoonpanossa, kun joukkue kohtaa tänään lauantaina kello 17 alkavassa liigaottelussa Kärpät Oulussa. Green koki kovia perjantain ottelussa Vaasassa, kun Sportin puolustaja Markus Kankaanperä taklasi häntä pään seudulle aivan avauserän lopulla. Kankaanperälle tuomittiin tilanteessa kaksiminuuttinen estämisestä, mutta tapaus menee vielä Liigan kurinpitokäsittelyyn. Myös taklauksesta suivaantunut Green kuittasi jälkitilanteesta kakkosen väkivaltaisuudesta. Greenin tilalle KooKoon kakkosketjun laidalle nousee Kärppiä vastaan nuori Jesse Espo, joka pelasi ensimmäiset liigasekuntinsa perjantaina. Jan-Mikael Juutilainen siirtyy ketjun sentteriksi. Muuten KooKoon kentälliset pysyvät samoina kun perjantaina Vaasassa. Maalilla Raksilassa aloittaa Leland Irving. Ottelu on joukkueille äärimmäisen tärkeä, sillä Kärpät on sarjataulukossa 13. sijalla juuri KooKoon edellä. Piste-eroa on ennen illan ottelua oululaisten hyväksi neljä pistettä. Lue koko uutinen:

