Uutinen

Kouvolan Sanomat: KooKoolle ei vieläkään voittoa — Oulusta irtosi kuitenkin piste mukaan KooKoon puolustustaistelu tuotti yhden sarjapisteen lauantaina Oulun Kärppien vieraana Raksilassa. Liigan häntäpään kamppailussa Kärpät runnoi 2—1-voiton jatkoajalla ja venytti piste-eron KooKoohon viiteen.Jatkoaikaa jäi pelaamatta 42 sekuntia, kun Kärppien Saku Mäenalanen rusikoi kauden kuudennessa ottelussaan avausmaalinsa.KooKoolle tappio on jo viides peräkkäinen. Kouvolalaisjoukkue on aiemmin tällä kaudella kyntänyt pisimmillään kuuden häviön putkessa. Eroa viimeiseen pudotuspelipaikkaa on kahdeksan pistettä.KooKoota ei voi edelleenkään yrittämisen puutteesta syyttää. Perjantaina Vaasassa ja lauantaina Oulussa useat pelaajat osoittivat taistelutahtoa blokkaamalla vastustajan laukauksia ja ottamalla mustelmia kroppaan. Pelillisten ongelmien ydin on siinä, että KooKoon hyökkäyspeli on jäänyt viime aikoina pahasti vajaaksi. Oulun-vierailu ei tuonut tälle osastolle merkittävää parannusta. Yhtä lailla joukkue sortuu edelleen turhan usein helppoihin kiekonmenetyksiin omalla alueella, kun peli hidastuu ja vastustaja iskee karvauksen päälle.KooKoo on tehnyt runkosarjan ensimmäisen kolmanneksen aikana vain yhdessä ottelussa yli kolme maalia.Ottelu oli kahden alakulossa syksyä viettäneen joukkueen sinnikästä kamppailua. Kärpät hallitsi tapahtumia ja loi KooKoota enemmän maalipaikkoja, mutta ylimääräistä puristusta näytti olevan oululaismiehistölläkin.Maalittoman avauserän jälkeen Kärpät meni toisen erän ensimmäisellä minuutilla johtoon. Kapteeni Lasse Kukkonen ohjasi ylivoimapelissä neliön keskeltä Mika Pyörälän syötön KooKoo-verkkoon ohi Leland Irvingin.Kymmenen minuuttia myöhemmin KooKoo tasoitti. Ilkka Mikkolan jäähy oli juuri umpeutunut, kun Ryan O’Connor kiskaisi suoraan pakkiparinsa Mikko Lehtosen syötöstä hirmuisen lämärin Kärppien Jussi Rynnäksen häkkiin.O’Connor oli viimeksi maalannut kymmenen ottelua sitten Ilvestä vastaan. Kanadalaispuolustaja teki kauden neljännen maalinsa — ensimmäisen tasaviisikoin. Mikkolan jäähy loppui vain kuusi sekuntia aiemmin.Toiseksi syöttäjäksi merkittiin Juha-Pekka Haataja, joka on tehoillaan nostanut päätään vaisusta KooKoo-ryhmästä. Seitsemästä viimeisimmästä ottelusta Haataja on painanut nimensä pistetilastoon kuudessa matsissa.Jos on KooKoo-pelaajilla käynyt pannu kuumana hetkittäin onnistumisten vähyyden takia, niin eipä näyttänyt helppoa olevan Leijonien ja Kärppien ikonilla Lasse Kukkosellakaan. Konkaripuolustaja selvisi kuitenkin avauserässä kummallisesti jäähyttä kahdesta selästä taklaamisesta ja yhdestä niskan seudulle isketystä poikittaisesta mailasta.Ensi viikolla KooKoon ohjelmassa on kolme ottelua. Tiistaina se vierailee Mikkelissä, torstaina Kouvolaan saapuu TPS ja perjantaina KooKoo kohtaa HIFK:n Helsingissä. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/19/KooKoolle%20ei%20viel%C3%A4k%C3%A4%C3%A4n%20voittoa%20%E2%80%94%20Oulusta%20irtosi%20kuitenkin%20piste%20mukaan/2016221508741/4