Uutinen

Kouvolan Sanomat: Ministeri ja Joulupukki avasivat Kouvolan joulusesongin — Pukki on joka vuosi sanonut, että Kouvola on meille korvatunturilaisille suosikkipaikka. Täällä on aina hyvä vastaanotto, kiitteli Joulupukki Kouvolaa ja sen asukkaita. Arvovieras osallistui muoreineen Hansassa järjestettyihin Kouvolan keskustan joulunavajaisiin. Hän toivotti kaupunkilaisille hyvää tuulta ja mieltä joulun odotukseen. — Vaikka Pukki on käynyt Kouvolassa jo sata vuotta, niin nyt on ensimmäisen kerran oikein ministeri vastassa, hän sanoi. Lopuksi Joulupukki kehaisi Kouvolan kuorot, joita Hansassa edustivat Musiikkiluokkien kuoro ja eläkeläisten Laitakaupungin laulajat -kuoro. Mainittu ministeri oli oikeus- ja työministeri Jari Lindström (ps.). Vaikka päättyvä vuosi on Brexitin, sote-vääntöjen ja Yhdysvaltojen vaalien vuoksi ollut varsinainen muutosten vuosi, Lindström loi optimismia ensi vuodelle. — Taloudessa on merkkejä paremmasta. Esimerkiksi venäläisturistit ovat palaamassa. Myös Kouvolan ydinkeskustassa tapahtuu. Kävelykatua uudistetaan, ja suunniteltu aseman kokonaisuus tulisi toteutuessaan muuttamaan painopistettä olennaisesti ydinkeskustan suuntaan, sanoi Lindström keskustan kuihtumista murehtiville. Avajaiset, joissa esiintyi myös muun muassa sirkuskoulu Bravuuri, vetivät totuttuun tapaan Hansan aulan täyteen yleisöä. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/19/Ministeri%20ja%20Joulupukki%20avasivat%20Kouvolan%20joulusesongin/2016221507644/4