Kouvolan Sanomat: Puhti pelaa taas naisten Mestistä — joukkueen nuorin on 12-vuotias maalivahti Kymenlaaksossa pelataan yhden välivuoden jälkeen taas naisten jääkiekkoa. Vieläpä maan toiseksi korkeimmalla sarjatasolla Mestiksessä, minne uudelleen koottu Kuusankosken Puhti selvitti tiensä syksyn karsintasarjan kautta. — Ennen viime kautta joukkue hajosi kokonaan. Osa lähti pelaamaan muualle tai opiskelemaan, kertoo kovan työn meneillään olevan kauden Puhdin joukkueen kokoamisen eteen tehnyt Anniina Koskinen. Tälle kaudelle Puhti sai kasaan 18 naista. Osa pelaajista tosin on vielä tyttöjä, sillä ikähaarukka heiluu 12—28 ikävuoden välillä. Oman Mestiksen karsintalohkonsa voittanut Puhti on myös koko Kymenlaakson ainoa naisjoukkue. Kouvolan alueen lisäksi pelaajia on mukana myös Kotkasta, Haminasta ja Iitistä. Karsintalohkossa Puhti voitti yhdeksän ottelua, pelasi yhden tasan ja hävisi vain kaksi. Jatkopaikka lohkon kahden parhaan joukossa ratkesi kuitenkin vasta päätöskierroksen pelissä. Ensi viikolla alkavassa kahdeksan joukkueen Mestiksessä on tarjolla kahdelle parhaalle paikka liigakarsinnassa. — Ei ole edes järkevää lähteä tavoittelemaan nousua, koska joukkueen kokoaminen on joka syksy yhtä vaikeaa. Mennään siis yksi vuosi kerrallaan, pohtii Koskinen. Niina Hakulinen torjui Puhdin maalilla 11 ottelussa 319 kertaa ja päästi vain yhdeksän maalia. Torjuntaprosentiksi kertyi komea 97,26. Puhdin kolmen maalivahdin joukkoon mahtuu myös yhden ottelun syyskaudella pelannut Annika Niemelä, jolla on ikää vain 12 vuotta. Tasaisen joukkueen ykköspyssyjä olivat puolestaan Eliina Ojapalo (7+9=16), Meri Rautamies 9+4=13 ja Vilma Westman 6+5=11. Lue koko uutinen:

