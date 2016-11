Uutinen

Kouvolan Sanomat: Valkealan Jokelaan oma ambulanssipäivystys Ensisijaisena tavoitteena on, että ambulanssi aloittaa työt Valkealan Jokelassa ensi vuoden helmikuun alussa. Ensihoitoyksikkö päivystäisi joka päivä kello 9—21. — Valkealan suunta hyötyisi siitä, että osa meidän resursseistamme olisi sielläpäin valmiina, Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän Carean ensihoidon vastuulääkäri Petri Loikas sanoo. Neuvottelut ovat vielä kesken. Tämän vuoksi Loikas ei halua kertoa päivystyspaikan tarkempaa sijaintia. Tämän lisäksi Korian ambulanssin lähtövalmiutta on tarkoitus parantaa siten, että se päivystäisi ympäri vuorokauden. Nyt se on ollut lähtövalmiudessa 15 minuutin varoajalla öisin ja päivisin välittömässä lähtövalmiudessa. Tarvittaessa myös Kuusankosken ambulanssin lähtövalmiutta parannetaan. Carea lisää ambulanssien määrää, koska ensi vuoden alkukeväästä lähtien kouvolalaisia potilaita joudutaan kuljettamaan nykyistä enemmän. Pohjois-Kymen sairaalan Poksin kirurgipulan takia Kouvolasta aletaan viedä päivittäin viidestä seitsemään potilasta joko Kymenlaakson keskussairaalaan Koksiin tai muihin keskussairaaloihin. Joulukuussa aikuisväestön lautakunta päättää kiireellisten päivystysleikkausten siirtämisestä pois Poksista. Siirtojen vuosikustannus on 3,2 miljoonaa euroa. Summa käsittää ensihoidon kustannukset ja päivystys-, leikkaussali- sekä osastohoitokulut. —Meidän pitäisi saada vastaava summa pois omasta toiminnastamme. Nopeassa tahdissa emme siihen pysty, Kouvolan aikuispalveluiden johtaja Vesa Toikka sanoo. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/19/Valkealan%20Jokelaan%20oma%20ambulanssip%C3%A4ivystys/2016221505815/4