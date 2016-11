Uutinen

Kouvolan Sanomat: Yhteiskoulun luokkahuoneissa on vältytty pahoilta häiriöiltä Opettajat eivät ole ainakaan Kouvolan yhteiskoululla kovassa paineessa. Vaikka parhaimmillaan luokassa istuu 26 oppilasta, on opettajilla riittänyt aikaa kaikille oppilaille. Järjestyshäiriöitäkään ei ole syntynyt. — Varmasti paine riippuu hirveästi luokasta ja tilanteesta, Anna-Mari Tähtinen kertoo. — Kenelläkään ei ole ollut pinna kireällä. Jos tilanteita on tullut, ne on usein puitu yhdessä työyhteisön kanssa selviksi, Balbiina Käki jatkaa. Käki ja Tähtinen ovat molemmat Kouvolan yhteiskoulun opettajia. Heistä koulu on rauhallinen paikka opettaa, mutta yhtä asiaa molemmat toivovat lisää luokkahuoneisiin. — Kiireettömyyttä oppilaan kohtaamiseen. Aikaa tehdä työt rauhassa, Tähtinen kertoo. — Tietysti yksi asia kohtaamista auttamaan olisivat pienemmät ryhmäkoot, Käki sanoo. Ihanteellinen ryhmäkoko on Tähtisen mukaan 12 henkeä. Käen mukaan 20 hengen ryhmä on kuitenkin realismia yhteiskoululla. — Opetusmenetelmätkin ovat muuttuneet siten, ettei opettaja enää ole kolmea varttia luokan edessä ja oppilaat kuuntelevat. Nykyään oppilaat jaetaan usein ryhmiin ja opettaja kiertää ryhmien välillä, Tähtinen tarkentaa. Lisäksi Tähtisen mukaan netissä levinneen lahtelaisopettajan raivoamisvideon esille tuomat purkaukset ovat yhteiskoulussa ennenkuulumattomia. Hänen mukaansa Kouvolassa ei ole opettaja vastaan oppilaat -asetelmaa. — Nykynuoret ovat sosiaalisempia ja heidän kanssaan on muutenkin helppoa puhua hankalista asioista. Joskus aikoinaan opetuskulttuuri oli jäykkää. Lue lisää lauantain lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

