Kouvolan Sanomat: Iskikö suklaanhimo? Starbox-bloggaajat tarjoavat herkullisia kakkureseptejä Starbox.fi-bloggaajat ovat tällä viikolla innostuneet leipomaan kakkuja, joissa on runsaasti suklaata. Sokerivaltakunnan kuulumisia -blogissa tehdään viiden minuutin suklaakakku, joka valmistuu vauhdikkaasti ja kypsennetään mikrouunissa. Pinnalle ripotellaan reilusti valko-, maito- ja tummaa suklaata. Katariina Hostikka jakaa blogissaan jo tässä vaiheessa vinkin joulusuklaiden hyödyntämiseen. Kakkureseptin lähtökohtana oli perheen kuopuksen halu leipoa ja vaatimus sisällyttää kakkuun tiettyjä suklaamakeisia. Hostikan mukaan repseti toimii minkä tahansa suklaan kanssa. Starbox.fi on Kaakon Viestinnän blogiyhteisö, jossa on tällä hetkellä yli 60 bloggaajaa. Blogien aihepiirejä ovat mm. hyvinvointi, matkailu, ruoka, leivonta, kauneus, muoti, urheilu, valokuvaus ja kädentaidot. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/20/Iskik%C3%B6%20suklaanhimo%20Starbox-bloggaajat%20tarjoavat%20herkullisia%20kakkureseptej%C3%A4/20161733/4