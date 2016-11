Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kahvia lorisee viemäriin työpaikoilla — kumpaa teillä juodaan, itse keitettyä vai automaatin kahvia? Kahviautomaatit tulevat. Syynä on raha. Jos työntekijä keittää kahvinsa itse, kupillisen hinta on noin 40 senttiä. Kahviautomaatista kupillisen hinnaksi tulee 15—20 senttiä, määrittelee kahvin ja kahvilaitteiden asiantuntija Pelican Rouge. Pannullisesta kahvia menee hukkaan jopa 20 prosenttia, mikä nostaa kahvikupposen hintaa reippaasti. Hukkakahvi kertyy siitä, ettei viimeistä kuppia halua juoda kukaan. Sen vuoksi itse keitetyn kahvin on korvannut yhä useammin automaatti. Suomessa kahvitauko kuuluu työntekijän perusoikeuksiin. Tauko vähentää stressiä ja panee veren kiertämään. Suomalaiset ovat kahvikansaa. Etelä-Suomessa juodaan tummempaa kahvia, kun taas Pohjois-Suomessa suositaan vaaleampaa paahtoa. Tummapaahtoisen kahvin kulutus on kuitenkin makutottumusten muuttuessa nousussa. Nyt sitä käytetään noin 20 prosenttia kokonaiskulutuksesta. Vuodessa suomalainen juo noin 10 kiloa kahvia. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/20/Kahvia%20lorisee%20viem%C3%A4riin%20ty%C3%B6paikoilla%20%E2%80%94%20kumpaa%20teill%C3%A4%20juodaan%2C%20itse%20keitetty%C3%A4%20vai%20automaatin%20kahvia/2016221502368/4