Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kamera pelasti kouvolalaisen Nadi Hammoudan — nyt hän on haluttu naiskuvaaja Sara Chafak, Sara Sieppi, Martina Aitolehti, Janni Hussi... Siinä muutamia malleja, joita Kouvolassa kasvanut Nadi Hammouda, 40, on asetellut viekoitteleviin asentoihin studiokuvauksissa. — Kuinka pitkälle sitä onkaan tultu siitä, kun varhaisteininä tuijotti Anttilan alusvaatekatalogia. Nyt alastomuus on minulle ihan sama. Näen kuvaustilanteissa vain viivoja, kaaria, värejä ja valoja. Valokuvaaja Nadi Hammouda väittää hukanneensa tunteen, jonka kauniin ihmisen näkeminen miehessä aiheuttaa. Kameran kanssa hän hakee vain tapaa, jolla kohteen persoona nostetaan esiin. — Hyvä malli on sellainen, jolla on kuvassa jotain sanottavaa. Hammouda pitää omana vahvuutenaan läsnäoloa ja kommunikointia. — Luottamus on tärkeää. Pidän malleja kuin kukkaa kämmenellä. Totuus on, että mallit antavat ne ruudut, kuvaaja ei voi niitä määrätä. Kuvaajan on helppo jutella, kun työ sujuu. Hammoudalle se ei ole ollut aina tällaista. Lue koko uutinen:

