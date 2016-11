Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kastepuiden lehdet varisevat adventtina Kouvolassa Kastepuita on Kouvolan kirkoista keskuskirkossa sekä Käpylän ja Valkealan kirkoissa. Kastepuihin laitetaan kastetun etunimillä nimikoitu lehti jumalanpalveluksessa viikon kuluttua kasteesta. — Se on konkreettinen merkki siitä, että kastettu on otettu seurakunnan jäseneksi, kertoo Kouvolan seurakunnan kappalainen Kaija-Liisa Lindberg. Kirkkovuoden päättyessä adventtina kastepuut riisutaan lehdistä. Sen jälkeen on uusien kastettujen ja heille nimikoitujen lehtien vuoro. Kaija-Liisa Lindberg tutustui kastepuihin ensimmäisen kerran Saksassa ja Ruotsissa. Sittemmin kastepuut tulivat myös Suomen kirkkoihin. — Raamatussa on paljon vertauksia puulle. Johanneksen evankeliumissa Jeesus vertaa itseään viinipuuhun, joka tuottaa paljon hedelmää, Lindberg kertoo. Lehden voi kiinnittää puuhun vanhempi, kummi, isovanhemmat tai vanhempi sisarus. Nuori tai aikuinen kastettu voi huolehtia siitä itse. Myös suntio tai kirkossa avustava seurakuntalainen voi kiinnittää nimen puuhun. Valkealassa kastepuu riisutaan kankaasta valmistetuista lehdistä jumalanpalveluksessa 4. joulukuuta. — Lehdet irrotetaan puusta ja lasten nimet luetaan, kertoo Valkealan kirkkoherra Merja Larvi. Vanhemmat voivat jumalanpalveluksen jälkeen noutaa ne laitettavaksi lapsen vauvakirjan väliin. Lehden toisella puolella on nimi ja toisella kastepäivä. Noutamattomat lehdet säilytetään tämän vuoden loppuun Valkealan seurakuntatoimistossa, josta niitä voi noutaa. Keskuskirkon kastepuu on puuta, lasia ja metallia. Sen on suunnitellut Tetti Kokkonen. Kaija-Liisa Lindbergin tekemä Käpylän kirkon kastepuu on tilkkutyö, ja runkoa koristavat Käpylän kirkon saarnatuolin enkelit. Valkealan kirkon kastepuun on suunnitellut Maire Pohjalainen ja Anja Talo-Lehto. Sen on valmistanut Maire Pohjalainen. Koivun runko on virkattu. Lue koko uutinen:

