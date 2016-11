Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kaunisnurmen nukkekoti on uuden opetussuunnitelman malliesimerkki Kaunisnurmen koulun kuudesluokkalaiset ja muutama viidesluokkalainen ovat rakentaneet jo kolmen kuukauden ajan kahta nukkekotia. Nukkekotiprojekti poikkeaa monella tapaa työskentelystä, mihin koulussa on totuttu. Opettajilla ei ole ollut tarjota oppilaille valmista mallia nukkekodista, jota käydään tekemään. Opettajat eivät myöskään ole antaneet valmiita ohjeita huonekaluista, tapeteista tai muusta nukkekodin sisustuksesta. Oppilaat ovat saaneet ideoida ja suunnitella kaiken itse alusta alkaen. — Tämä on uuden opetussuunnitelman jalkauttamisen malliesimerkki, sanoo Kaunisnurmen koulun vararehtori Antti Lautala. Uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön tänä syksynä. — Oppilaat ovat oppineet projektityöskentelyä, yhteistyötä ja suunnitelmallisuutta. Heille ei ole näytetty esimerkkiä, joka tulee toistaa. Projektissa myös luokkarajat ovat ylittyneet, 6M-luokan opettaja Mirka Suurnäkki lisää. Opettajista mukana on ollut lisäksi Sirpa Tykkälä. Kaunisnurmen koulun rehtori Jukka Stenroos sanoo, että koulussa on ollut luovaa toimintaa ennenkin, mutta uuden opetussuunnitelman käyttöönoton jälkeen voidaan tehdä yhteistyötä eri luokkatasojen sekä eri oppituntien kesken. Tavoitteena on oppilaslähtöisyys. —Jos oppilas on toiminnan keskiössä ja saa omaa vastuuta, niin ei se huono asia ole, Stenroos toteaa. Uusi opetussuunnitelma on tuonut muutoksia koko koulun arkeen. Eri luokkatasoilla on aloitettu uusien oppiaineiden opiskelua sekä esimerkiksi saatu kolmannelle luokalle yksi viikkotunti lisää englantia. Opettajat saavat lisäoppia opetussuunnitelman tuomiin muutoksiin liittyen vielä vuodenvaihteen molemmin puolin. Lue lisää maanantain lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

