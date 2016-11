Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kommentti: Kädet pystyyn Kouvola on kova urheilukaupunki, se on ollut täällä kasvaneelle aina selvää. Vanhoja tarinoita olympiavoittajista ja Kouvolassa järjestetyistä maaotteluista on kuultu pienestä pitäen. Niihin sekoittuvat omat muistot maaotteluista, KooKoon peleistä, MyPasta ja Kouvojen mestaruuksista ovat yhdessä tuoneet vahvan tunteen siitä, kyseessä on tosiaankin urheilukaupunki isolla U:lla. Historian todellinen rikkaus alkoi kuitenkin valjeta vasta kun aloin tätä juttua varten penkoa historiaa vähän syvemmin. Iski epätoivo: miten tällaisen aiheen muka voisi sulloa yhteen lehtijuttuun? Eikä voikaan. Nostan käteni pystyyn: tässä ei ole kaikki. Osa tekijöistä ja tapahtumista on jäänyt tilanpuutteen vuoksi pois tarkoituksella, mutta osa aivan vahingossa. Esimerkiksi urheilijahaastattelut on valittu niin, että ääneen pääsisi mahdollisimman laaja joukko eri aikakausien ja lajien urheilijoita. Montaa muutakin olisi voinut jututtaa. Urheilu on kaupunkilaisille yhä tärkeä asia, se on selvä. Siis, arvon lukijat, nyt on teidän vuoronne täydentää, kommentoida ja haastaa. Mitä jäi puuttumaan? Mikä laji ei vielä saa ansaitsemaansa arvostusta? Keitä urheilijoita olisi pitänyt nostaa valokeilaan? Hyvään vauhtiin jo päässyt keskustelu jatkukoon. Tapani Olkku tapani.olkku@kouvolansanomat.fi Twitter: @tapaniolkku Lue koko uutinen:

