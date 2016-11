Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kuusankoski, vanha Kouvola ja Jaala tekivät asfalttikartellijutussa virheen, jonka takia kaupunki menettää satoja tuhansia euroja Helsingin hovioikeuden lokakuussa antama tuomio asfalttikartellijutussa merkitsi Kouvolalle roimaa rahanmenoa. Helsingin käräjäoikeus määräsi vuonna 2013 asfalttiyhtiö Lemminkäisen maksamaan kaupungille korvauksia ylihinnoiteltujen urakoiden takia yli 670 000 euroa. Kun mukaan laskettiin tuotto- ja viivästyskorot summa nousi noin 1,1 miljoonaan euroon. Hovioikeus pienensi korvaukset 240 000 euroon. Myös tuottokorkoja pienennettiin käräjätuomiosta. — Päätös tuli yllätyksenä. Emme ole ottaneet asiaa huomioon talouden suunnittelussa, koska meillä ei ole ollut tietoa siitä, milloin oikeuden ratkaisu annetaan, sanoo Kouvolan talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell. Forsellin mukaan 1,1 miljoonan euron summa on pidetty kaupungin tilillä odottamassa lopullista päätöstä. Hän huomauttaa, että asia voi vielä edetä korkeimpaan oikeuteen. Kouvolan korvaukset pienentyivät pääasiassa sen takia, että vanhan Kouvolan, Kuusankosken ja Jaalan päällystysurakoita koskevat korvausvaatimukset hylättiin kokonaan. Hovioikeus tulkitsi, että kyseiset kunnat toimittivat Lemminkäiselle liian myöhään lakisääteisen ilmoituksen, joka estää saatavia vanhentumasta. Kuusankosken virheen takia nykyiseltä Kouvolalta jää saamatta 217 000 euroa tuotto- ja viivästyskorkoineen. Vanhan Kouvolan laiminlyönnin arvo on 146 000 euroa ja Jaalan 8 000 euroa. Anjalankoski, Elimäki ja Valkeala olivat toimittaneet ilmoitukset moitteettomasti. Kouvolan kaupunginlakimies Päivi Sandås ei osannut tiistaina suoraan sanoa, minkä takia osa vanhoista kunnista jätti ilmoitukset tekemättä. Hän lupasi selvittää, keiden virkamiesten vastuulla asiat ovat aikanaan olleet. Kuntaliiton johtavan lakimiehen Pirkka-Petri Lebedeffin mukaan kuntia ohjeistettiin kartellijupakan julkitulon jälkeen vuonna 2004 tekemään ilmoitukset. Kuntia myös kehotettiin uusimaan ilmoitukset kolmen vuoden välein. Kouvola ja Kuusankoski tekivät ilmoituksen heti ohjeistuksen jälkeen mutta jättivät sen uusimatta ennen vuotta 2009. Jaala teki ilmoituksen ensimmäistä kertaa vuonna 2009. Velkoja vanhentui myös muualla Suomessa. Hovioikeus vähensi kuntien korvauksia 37,4 miljoonasta 26,7 miljoonaan euroon. Hovioikeudenneuvos Ari Siltaman mukaan summat pienentyivät eniten velkojen vanhentumisen takia mutta myös muista syistä. Toiseksi yleisin syy oli se, että oikeus arvioi uudelleen kartellin voimassaoloajan. Kouvolan saama korvaussumma vähentyi uuden rajauksen takia 60 000 eurolla. Anjalankoskella, Elimäellä ja Valkealassa vuonna 1995 tehdyt urakat rajattiin kartellin ulkopuolelle. Hovioikeuden päätös ei ole välttämättä lopullinen, sillä osapuolet voivat anoa korkeimmalta oikeudelta valituslupaa 19. joulukuuta saakka. Vielä ei ole tietoa, onko lupaa anottu. Hovioikeudenneuvos Siltama arvioi, että mahdolliset valituslupa-anomukset lähetetään vasta hyvin lähellä eräpäivää. Kuntaliiton Lebedeffin mukaan asia on laintulkinnallisesti monimutkainen. Kartellijutuissa olennaista on se, milloin korvauksen saajan katsotaan tulleen tietoiseksi kartellin olemassaolosta. Käräjäoikeus arvioi, että velkojen vanhentumisaika on alkanut siitä, kun korkein hallinto-oikeus antoi asiaan liittyvän päätöksen vuonna 2009. Hovioikeus katsoi, että vanhentuminen alkoi vuonna 2004, kun Kilpailuvirasto toimitti asfalttikartellin seuraamusmaksuesityksen markkinaoikeudelle. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/20/Kuusankoski%2C%20vanha%20Kouvola%20ja%20Jaala%20tekiv%C3%A4t%20asfalttikartellijutussa%20virheen%2C%20jonka%20takia%20kaupunki%20menett%C3%A4%C3%A4%20satoja%20tuhansia%20euroja/2016221500374/4