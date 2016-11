Uutinen

Kouvolan Sanomat: Markkinoilla tehdään heräteostoksia — tällä kertaa sää ei suosi Kouvolan perinteisiä markkinoita Kouvolan keskustassa järjestetään tänään perinteiset markkinat. Sää ei suosi, mikä näkyy kojujenkin vähyydessä. Perinteisille markkinoille lähdetään silti, koska tapana on ollut, sanoi kouvolalainen Raili Vainio. — On jo pitkään ollut puhetta, että tänne lähdetään. Sattui vaan huono sää, joten ei viitsitä kauhean kauaa olla. Olemme käyneet markkinoilla näin joulun aikaan aina, miehensä Timo Vainion kanssa arpoja ostanut Raili Vainio sanoi. Kransseja, villasukkia ja muita käsitöitä myyvä Pirkko Lyytinen päivitteli myyjien vähyyttä. Katuja oli markkinoiden takia suljettu, mutta tällä kertaa kaikki myyjät olisivat mahtuneet torille. Villasukkia ja erilaisia koristeita menee aina, Lyytinen kertoi. — Torikulttuuri on vähän muuttunut. Nuoria on aika vähän, ja ihmiset enemmän katselevat kuin hakevat jotakin tiettyä. Sitten kun tulee jokin herätejuttu vastaan, niin ostetaan. Kelistä huolimatta tällaisia tapahtumia tarvitaan, sanoi puolestaan Lyytisen tuttava, keskustassa asuva Asta Rantala. — Kyllä markkinat elävöittävät kivasti. Itse haen joskus leivonnaiset tai otan lettukahvit, ja erilaisia havutöitä saatan ostaa jouluna. Normaalisti täällä markkinoilla on kaikenlaista tarjolla. Köyhempää olisi, jos näitä ei järjestettäisi. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/20/Markkinoilla%20tehd%C3%A4%C3%A4n%20her%C3%A4teostoksia%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89t%C3%A4ll%C3%A4%20kertaa%20s%C3%A4%C3%A4%20ei%20suosi%20Kouvolan%20perinteisi%C3%A4%20markkinoita/2016221509677/4