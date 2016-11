Uutinen

Kouvolan Sanomat: Pääministeri Juha Sipilä uskoo biojalostamoja syntyvän myös Kaakkois-Suomeen Investointiuutisia biojalostamoista on tippumassa myös Kaakkois-Suomeen. Näin uumoili lauantaina Imatralla ja Lappeenrannassa vieraillut pääministeri Juha Sipilä (kesk). — Meillä on nyt hirveästi liikettä alalla, jossa Suomi on erittäin vahva, Sipilä kuvaili tilannetta. Työ- ja elinkeinoministeriössä biojalostamohakemuksia on pinossa noin 30. Myös Kaakkois-Suomi voi odottaa myönteisiä uutisia, vaikka se on jäänyt toistaiseksi Länsi- ja Pohjois-Suomen varjoon. Perjantaina julkistettu Reserviläisliiton jäsenkysely paljasti Venäjän suurimmaksi yksittäiseksi turvallisuushuoleksi. Sipilän mielestä Suomessa ei tarvitse kantaa huolta Venäjästä sotilaallisena uhkana. — Olemme Suomessa ja Euroopassa huolissamme Venäjän kehityksestä ja jännityksen kiristymisestä Itämeren alueella. Ukrainan ja Krimin tilanteesta alkanut kehitys on vähentänyt luonnollista kanssakäymistä maiden välillä. — Me menemme nyt eri suuntiin, kun kehitys oli sitä ennen lähenevää, Sipilä luonnehti suurta yleistä linjaa. Lue koko uutinen:

