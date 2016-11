Uutinen

Kouvolan Sanomat: Urheilijatarinoita, osa 2: Matti Lautala, pesäpallo ”Tulin Kouvolan Pallonlyöjien joukkueeseen Lyseon pelien kautta. Vuonna 1965 olimme KPL:ssä Suden Tassun kanssa varamiehinä koko kauden. Viimeinen peli oli Pesä-Veikkoja vastaan Jyväskylässä, ja piti voittaa, jotta säilyimme sarjassa. Peli taisi olla 20—0 meille kun meidät päästettiin kentälle. Vuonna 1966 pelasin heti ensimmäisestä pelistä, ja sitten menikin 13 vuotta ilman, että olin poissa yhdestäkään pelistä. Yli 270 peliä. Oli hyvä tuuri, ettei tullut loukkaantumisiakaan. Sattui hyvä säkä, kun pääsin hyvään joukkueeseen ja voitimme neljä mestaruutta putkeen. Yhtenä vuonna meillä oli Itä—Lännessä seitsemän kaveria idän joukkueessa — ja seuraavana vuonna ne kaksi, jotka eivät edellisvuonna olleet! Raussin Timppa oli hyvä pelinjohtaja, hän kehitti peliä ja halusi uusia kuvioita. Hän pelasi itse vielä -66 kun pelasin itse kolmosvahtina. Kun Timo siirtyi valmentajaksi, minä siirryin kakkoselle. Hän otti joukkueen heti haltuunsa, vaikka se ei varmaan ollut valmentajalle helppo joukkue, kun mukana oli Pekka Taulasalon ja Antero Vaton kaltaisia persoonia. Junioritoiminta oli siihen aikaan aika vaisua. Meikäläinenkin oppi tämän lajin melkein pihapeleissä kotona. Silloin käytiin harjoituksissa 1,5 tuntia ja sitten alkoi pihapelit. Pelasin jalkapalloakin B-junioriksi asti. Silloin harrastettiin vielä kaikkea. Suden Timppa olisi pärjännyt pesäpallossakin. Vuoden 1976 mestarijoukkueessa ei ollut vanhoista kuin Longan Pepe, Löfmanin Markku ja minä. Se mestaruus tuli vähän yllättäen, kun Raussi oli sitä mieltä, että joukkue on parhaimmillaan vasta seuraavana vuonna. Mutta mestaruus pitää ottaa kun se on tullakseen. Seuraavana vuonna jäimme pronssille. Viidestä mestaruudesta ensimmäinen on tietysti maukkain. Olin silloin joukkueen nuorin. Seuraavaksi laittaisin tuon vuoden 76 mestaruuden. Vuonna -69 oli jo aika aikaisessa vaiheessa selvää, että voitetaan. Olin isäni kanssa katsomassa vuonna -59, kun KPL olisi varmistanut mestaruutensa voittamalla Lahden Mailaveikot. Lahdella ei ollut ottelussa panosta, ja he toivat onnitteluruusutkin mukanaan. KPL johti jo 5—0, mutta kuinka ollakaan, joukkue hävisi 8—7 ja jäi pronssille. Pesäpallo oli hyvin suosittu laji siihen aikaan. Vuonna -69 katsojakeskiarvo oli yli 3 300. Osa kavereista opiskeli, mutta itse kävin töissä vuodesta -70 lähtien. Peleistä saatiin päiväraha ja pisteraha, muttei muuta. Työnantajani arvostivat pelaamista oikein hyvin, ja kuten mainittua, ei tarvinnut jäädä yhdestäkään pelistä pois. Siihen aikaan oli tärkeää, että työnantaja jousti. Viikkopelejä ei tosin ollut paljoakaan. Vimpelissä pelattiin sunnuntaisin kello 13, ja se oli melkein ainoa paikka, johon mentiin edellispäivänä. Seinäjoellakin käytiin edestaas samana päivänä. Kouvolassa on nykyisin hyvät paikat harjoitella. Siihen aikaan käytiin talvisin enimmäkseen Kuntotalolla, kun jäähallia ei vielä ollut. Välillä tehtiin viikonloppureissuja Pajulahteen, jotta päästiin lyömään vähän isommassa salissa, mutta enimmäkseen oltiin Kuntotalolla. Viime kausi oli viides kausi kun olen ollut seuran apuna VIP-isäntänä ja auttamassa otteluisäntiä. Kotipelit tulee käytyä, mutta vieraskentille en viitsi lähteä. Sen verran niitä on jo kierretty. Nythän tuli täyteen 50 vuotta ensimmäisestä mestaruudesta ja 40 vuotta viimeisestä. Kokoonnuimme Itä—Lännen yhteydessä. Olisiko paikalla ollut 18 ja avecit. Vanhoista mestareista neljä on poistunut jo muille maille: Longan Pepe, Juutilaisen Jone, Jaakkolan Vaski ja tänä kesänä Taulasalon Pekka. Jonkunlainen tyhjiö jäi Kouvolan katsomoihin nyt kun Taulasalo on poissa.” Lue koko uutinen:

