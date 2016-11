Uutinen

Kouvolan Sanomat: Urheilijatarinoita, osa 3: Veikko Lavonen, paini ”Painiharrastus alkoi 10-vuotiaana. Velipoika alkoi käydä salilla, ja minä perässä. Pelasin pikkupoikana jalkapalloa, hiihdin ja yleisurheilin, mutta paini tuntui mielekkäimmältä, kun aloin pärjätä siinä heti alusta alkaen. Meitä oli tosi hyvä porukka, kymmenkunta poikaa Voikkaan Urheilu-Veikoissakin. Siinä sai hyviä matseja, ja valmentajat olivat hyvät, Veikko Nurminen ja hänen jälkeensä Jouko Lehtovaara. Hänen kanssaan juniori-iässä, ja myöhemminkin, oli kovia matseja, joissa oppi tekniikkaa. Kilpailuja oli joka viikonvaihteessa, ja niistä sai kovuutta. Olen syntynyt Keuruulla, johon isä ja äiti menivät siirtolaisina Karjalasta. Kun olin kaksivuotias, muutimme Oravalaan. Maatöitä tuli tehtyä pikkupojasta asti. Jonkunlaista peruskuntoa ja -voimaa kotitöistä ehkä sai. Olin aina isän mukana. Voitin kuusi Suomen mestaruutta ja kuusi hopeaa ja kolme tai neljä PM-hopeaa. Se harmittaa, että arvokisamitali jäi saamatta, se jäi vähästä kiinni. Münchenin olympialaiset vuonna 1972 olivat hyvä reissu. Risto Björlin otti pronssia, ja kovia matseja otimme me muutkin. Oma 16:s sija oli pettymys. Kaksi kuukautta ennen Münchenin olympialaisia paukahti polvi, nivelkierukka meni kolmeen osaan. Se kuitenkin parani nopeasti, ja kolmen viikon päästä leikkauksesta aloin jo painia. Polvi ei vaikuttanut Münchenissä. Minusta on hyvin sanottu, että alkaa selitys kun loppuu käsitys. Münchenissä oli kiva seurata myös Virénin ja Vasalan juoksut. Olimme paikan päällä kun sattui vapaapäivä. Olin Voikkaan paperitehtaalla 41 vuotta. Ensin olin löysissä viisi vuotta, mutta 21-vuotiaana, armeijan jälkeen, pääsin päivätöihin. Työn ja harjoittelun yhdistäminen luonnistui ihan hyvin. Neljä kertaa viikossa harjoiteltiin ja lenkit päälle. Olympiavuonna sain olla puoli vuotta aina puoli päivää, joko aamu- tai iltapäivän, pois. Yhtiö tuki siihen aikaan loistavasti. 60-luvulla Kymenlaaksosta löytyi 7—8 seuraa, jotka saivat kisoihin täyden kahdeksan miehen joukkueen. Tänäpäivänä koko piiri ei saa täyttä joukkuetta. VUV:n lisäksi Voikkaan Viestillä oli täällä kova porukka. Myllykoskella ja Kotkassa oli kaikista parhaat, sinne värvättiin poliisit. Mutta ei voi mitään, yksilölajit eivät ole suosiossa. Kun Riosta olisi tullut yksikin painimitali, niin se olisi muuttanut paljon. Kouvolan seudulla nuorten tilanne on kyllä aika hyvässä mallissa. Täällä pidetään yhteisharjoituksia, ja vetäjät ovat hyvät. Olen ihan tyytyväinen uraani ja siihen, että olen selvinnyt näinkin pienillä vammoilla. Minulta on leikattu ranne ja polvi, mutta muuten selvisin aika pienillä vammoilla. Kivaa aikaa se oli, ja paljon jäi hyviä ystäviä. Olin 25 vuotta tuomarinakin, mutta nyt olen ollut 20 vuotta pois niistä hommista. Olen aktiivisesti mukana Painiveteraanikerhon toiminnassa. Meillä on 700 jäsentä, ja pidämme kesäpäivät joka vuosi. Siellä käydään vanhat ottelut uudelleen, mutta niissä otteluissa kukaan ei muista koskaan hävinneensä!” Lue koko uutinen:

