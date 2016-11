Uutinen

Kouvolan Sanomat: Urheilijatarinoita, osa 5: Ari Palve, räpyläuinti ”Olin varmaan kolmannella luokalla, kun osallistuin koululaisuintikisoihin, ja niistä tuli muistaakseni yllättäen kakkossija. Huomasin, että tässähän voi pärjätä. En ollut kovin hyvi pallopeleissä, ja jouduin usein molariksi liikuntatunneilla. 10-vuotiaana liityin Kouvolan Uimareihin. Näin Kouvolan Sanomissa lehtileikkeen, jossa kerrottiin, miten sen hetkinen huippuporukka treenaa. Se kauhistutti, kun he harjoittelivat kuusi kertaa viikossa. Ajattelin, että en ala harjoitella joka päivä, mutta menin kuitenkin mukaan, ja siellähän olikin hauskaa. Räpyläuinti oli siihen aikaan sukellusseura Vesikoiden alainen laji, Uimaliitolla ei ollut tekemistä räpyläuinnin knassa. Kun olin 14—15-vuotias, niin treenit menivät päällekkäin niin, että kun Uimarit lopetti, Vesikot tuli tilalle. Joku kysyi, olisiko uimareilla halua lähteä kokeilemaan räpylöillä SM-kisoihin. Aloin kokeilla räpyläuintia pikkuhiljaa, vaikka se olikin vielä sivulaji. Armeijavuoden jälkeen, 1980-luvun alussa, meillä oli Kouvolan Uimareissa hyvät viestiporukat. Oli Virénin Arit, Mäntylän Jounit ja Tiitolan Petri, voitimme useampia Suomen mestaruuksia viestissä lyhyellä ja pitkällä radalla. Itse huomasin, että rajat alkaa kuitenkin uinnissa ollut vähän katsottu. En ollut kovin pitkä, ja parhaimmillaan pääsin perhosuinnissa aikuisten sarjoissa finaaliin. Olin käynyt räpyläuintikilpailuissa ja alkanut pärjätä siellä, ja silloin tein lajinvaihdoksen lopullisesti. Paras saavutus on MM-pronssi, ja sitten tuli myös hopeaa EM-tasolla. Suomen tasolla mitaleita on älytön määrä, olisiko satakunta. Joskus laskin, että Pohjoismaidenkin mestaruuksia oli useampi kymmenen. Kun huomasin, että kehitystä tapahtuu koko ajan, lähdin Venäjälle treenaamaan maailman huippujen kanssa. Pääsin Jyväskylään liikuntatieteelliseen opiskelemaan, mutta otin muutaman vuoden harjoittelutaukoa ja asuin Pietarissa opiskeluaikana ihan pysyvästikin. Vuonna 1996 valmistuin liikuntatieteellisestä valmentajalinjalta. Siihen aikaan Suomessa ei juuri ollut uinnissa ammattivalmentajan paikkoja, mutta minulla oli hyvät kontaktit Euroopassa, ja tammikuussa 1997 muutin Tanskaan uintivalmentajaksi. Kilpailin aktiivisesti vielä vuoden—pari, mutta sitten piti lopettaa, kun valmentaminen oli niin kokopäivähommaa, ettei itsellä aika enää riittänyt. Sen MM-pronssin sain uran loppupuolella, Unkarissa vuonna -96. Siinä sain oikeastaan sen mitä halusinkin, MM-mitali oli ollut hakusessa niin pitkään. Nyt työskentelen Lahdessa uintivalmentajana. Olen koittanut nuoremmille uimareille tuoda ajatusta siitä, että vielä 15-vuotiaana ei tarvitse olla huipulla. Nykypäivänä uinnissa on hyviä esimerkkejä vanhemmista uimareista, jotka ovat pärjänneet maailman kärjessä. Olen aina sanonut, että Kouvola on urheilukaupunki. Esimerkiksi Lahdessa ollaan uinnissa aika heikoissa olosuhteissa. Kouvolassa hienoa oli se, että vaikka harrasti vähän tuntemattomampaa lajia, harjoitusolosuhteet olivat hyvä ja sain tosi hyvin harjoittelutilaa ja sain treenata niin paljon kuin halusin. Kyllä se varmaan mahdollisti sen, että pääsin niinkin pitkälle. Minulla ei ole Kouvolasta mitään muuta kuin positiivista sanottavaa.” Lue koko uutinen:

