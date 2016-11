Uutinen

Kouvolan Sanomat: Urheilijatarinoita, osa 6: Atro Määttä, rallicross ”Ensimmäiset kilpailulajini olivat hiihto ja ampumahiihto. Isäni on ollut kova urheilemaan, joten liikunta on minullakin ollut aina verissä ja bensaa suonissa. Hiihdin tosissani noin 16-vuotiaaksi asti, ja viimeiset kisat kävin 18—19-vuotiaana. Ampumahiihdossa olimme kerran joukkue-SM-kisan kolmansia. Olen aina tykännyt liikkua. Lenkkeilystä saa virtaa. Olen ajanut rallicrossia, jäärataa, jokamiesluokkaa ja muutaman rallinkin käynyt kokeilemassa. Viimeinen rallikisa oli kotikisa, ja ajattelin, että nyt repäistään hyvä tulos. Ensimmäisellä ek:lla ajoin varmasti maaliin, ja toisella pätkällä oli tarkoitus lisätä vauhtia. Oli räntäsade ja tuulilasinpyyhkijät hajosivat, mutta ajattelin, että voi pätkän ajaa ilman pyyhkijöitäkin. Ei mennyt montaakaan kilometriä kun oltiin katollaan metsässä. Ensimmäisen jokamiesluokan kisan kävin ajamassa 19-vuotiaana. Meillä oli kuplavolkkari, joka maalattiin edellisyönä, mutta maali ei ehtinyt kuivua. Katsastusmiehet olivat aivan mustana koskettuaan märkään maalipintaan. Lähdön jälkeen ihmettelin, mikä on vikana kun muita ei näy. Sitten huomasinkin, että johdan kisaa. Kilpailumielessä autourheiluharrastus lähti siitä. Jokamiesluokkaa ajaessani oli silloisesta työpaikasta kahden seuraavan kuun tili kotattu, jotta sain autoon osia. Piti alkaa miettiä, miten kilpailemista voi rahoittaa, joten lähdin Norjaan rakennushommiin vähäksi aikaa. Jokkiksesta siirryin ajamaan jäärataa ja rallisprinttiä voittaen useita kilpailuja. Jääradalla voitin Suomen mestaruuden vuonna 1999. Kiersimme jääratakisoja luottomekaanikkoni Jussi Hännisen kanssa. Kun penkalta katsoin, näytti siltä, että radalla mennään niin kovaa, ettei siinä pysy perässä. Ensimmäisessä aika-ajossa olin kuitenkin heti listan kärjessä. Suomen mestaruus tuli ensimmäisellä täydellä kaudella, jonka ajoin. Fiilis oli tosi hieno. Moninkertainen KRC:n Suomen mestari Esa Mylläri oli mukana neuvomassa, miten kannattaa toimia. Hän rakensi aikanaan minulle Volvon huippumoottorit, nykyään rakennan Fordin moottorit itse. Esalta olen oppinut paljon autojen virittämisestä. Rallicrossin aloitin vuonna 2004, jolloin nappasin heti mestaruuden Kankkusen ja Alénin nenän edestä. Mestaruuden olen voittanut nyt viisi kertaa, ja kakkos- ja kolmossijoja on tullut useita. Menneellä kaudella olin viides. Tuntui, että oli niin paljon epäonnea matkassa, ettei puuttunut kuin se, että meteoriitti putoaisi niskaan. Ensi kaudella olisi kiva päästä ajamaan täysi SM-sarja ja yrittää voittaa taas mestaruus. Moottoriurheilussa ajaminen on murto-osa kaikesta. Eniten aikaa menee tallilla tiimin kavereiden kanssa autoa rakentaessa. Tämänhetkinen kilpuri, Ford Fiesta Supercar, on kokonaan tehty oman tiimin kanssa. Tiimistä löytyy osaamista ja tietotaitoa. Tämä ei ole vain minun juttuni, sillä tiimi ja yhteistyökumppanit ovat todella tärkeä osa joukkuetta, faneja unohtamatta. Arvostan todella niitä, jotka ovat mukana kannustamassa ja tekemässä. Perhe on tärkeä kannustaja. Vaimo ja lapset ovat kiertäneet lähestulkoon kaikki rallicross-kisat mukana. Pojat sanovatkin aina kisoissa, että ”iskä aja kovempaa”, ja ovatpa he olleet auton ratissa itsekin. Kouvola on hyvä paikka harrastaa eri lajeja. Olemme jo käyneet hiihtämässä Valkealan tykkilumiladuilla, siellä on hyvä porukka niitä ylläpitämässä. Lapset ja vaimo käyvät myös Mielakassa laskettelemassa. Tykkimäen moottoriurheilukeskus on yksi Suomen parhaista. Ennen, kun rata oli kaupungin hallinnassa, se oli paremmin harrastajien käytettävissä, ja kisoja ajettiin enemmän kuin nyt. Jos Tykkimäen rata vielä jyrätään logistiikkakeskuksen alta, niin karulta se tuntuu. Kaupunki ja yritykset ovat panostaneet radan eteen ja moni on tehnyt todella paljon talkootöitä, jotta olisi paikka jossa voi harrastaa moottoriurheilua! Kymi Ringistä voi tulla yksi maailman parhaista moottoriradoista, mikä on mahtava juttu. Toivottavasti sinne saadaan isoja kisoja. Jos ratamoottoripyöräilyn MM-sarja ja rallicrossin MM- saataisiin Suomeen, niin se olisi hienoa.” Lue koko uutinen:

