15 olympiamitalistia, paljon MM-, EM- ja SM-mitaleita, koko liuta suuria urheilutapahtumia. Kouvola todella on urheilukaupunki — sen huomasi kuraattori Jani Loijaskin kaupunginmuseo Poikilon Kilpakenttien sankarit -näyttelyä kasatessaan. Kouvolan urheiluhistoria yltää sadan vuoden taakse ja pidemmällekin. Kilpailtu on aina, mutta järjestelmällinen kilpailu alkoi 1800-luvun lopulla. — 1890-luvulla perustettiin ensimmäiset urheiluseurat nykyisen Kouvolan alueella, Loijas sanoo. Kouvolassa harrastettujen lajien suosio on elänyt siinä missä koko maassa. Vuosisadan alkupuolella voimissaan olivat yksilölajit, loppupuolella palloilu ja muu joukkueurheilu. 15:stä Kouvolassa kasvaneiden tai paikallisia seuroja edustaneiden urheilijoiden olympiamitalistakin vain viimeinen, Timo Suden jääkiekkohopea, on joukkuelajista. — Vuosisadan alkupuolella ja vielä 1950—60-luvulle asti yleisurheilu ja hiihto olivat selvästi harrastetuimmat lajit, voimistelu ja 40—50-luvuilla myös mäkihyppy, Loijas sanoo. Palloilulajit ovat nousseet yksilölajeja isompaan rooliin 50—60-luvuilta alkaen, vaikka ensimmäinen pesäpallomestaruus tuli Kuusankoskelle jo vuonna 1935. Jääpallo sai väistyä jääkiekon tieltä 1960-luvulla. Myöhempinä vuosikymmeninä Kouvolasta tuli myös suurtapahtumien järjestäjä. — Juuri 70—80-lukujen taitteessa täällä oli aikamoinen pöhinä yksilöurheilun puolella, sanoo monessa mukana ollut Antero Rossi. Rossi osui oikeaan saumaan muuttaessaan nuorena poliisina Joensuusta Kouvolaan vuonna 1977. Pian hän huomasi olevansa vuoden 1983 Jukolan viestin pääsihteeri. Kyseessä oli kolmas kerta kun Jukola juostiin nykyisen Kouvolan alueella. Etenkin yleisurheilun kisaperinne oli voimissaan sen jälkeen kun nykyinen keskusurheilukenttä otettiin käyttöön vuonna 1977. Suomi—Italia-yleisurheilumaaottelu veti seuraavana kesänä katsomot täyteen. Vuosikymmenen taitteen huippuhetkiin kuului Kaarlo Maaningan juoksu kesällä 1980. Posiolainen valmistautui Moskovan olympialaisiin, mutta hänellä oli yksi ongelma: lopulliset näytöt olivat vielä antamatta ja kisapaikka saamatta Olympiakomitealta. Kouvolaan järjestettiin varta vasten juoksukisa, johon kirittäjäksi löytyi muun muassa itse Lasse Virén. — Siellä oli valtavasti väkeä yhtä miestä katsomassa, Rossi muistelee. Maaninka juoksi vitosen aikaan 13.25,0 ja pääsi kisoihin. Virén oli juoksun kakkonen. Moskovassa Maaninka voitti 5 000 metrillä pronssia ja 10 000 metrillä hopeaa. Kilpakenttien sankarit -näyttely aukeaa Poikilossa ensi viikon torstaina.

