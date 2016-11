Uutinen

Kouvolan Sanomat: ”Tuokkolalla on kova vaatimustaso, mutta hän haluaa myös positiivisen ilmapiirin pukukoppiin” KooKoon urheilujohtaja Jarno Kultanen odottaa, että Tuomas Tuokkolan johdolla KooKoon peli-ilme muuttuu. — Uskon, että joukkueesta vapautuu henkistä energiaa, mikä näkyy raikkaampana ilmeenä kentällä. Meillä on paljon pelejä, joten hirveästi emme ehdi miettiä. Tulokset näyttävät, miten homma alkaa toimia. Tuokkola vetää jo maanantaiaamuna ensimmäiset jääharjoitukset KooKoolle. Tulikaste on edessä tiistaina, kun joukkue kohtaa vieraspelissä Mikkelin Jukurit. Kultasen mukaan päävalmentajaksi oli listalla muitakin nimiä, mutta Tuokkola valikoitui kokemuksensa ja meriittiensä perusteella. Myös se oli tärkeää, että hän oli vapaana ja pystyi aloittamaan valmentamisen heti. Pelitaktisten asioiden lisäksi Kultanen arvostaa Tuokkolassa sitä, että tämä osaa vaatia pelaajilta paljon mutta hyvällä huumorilla. — Tuokkolalla on on kova vaatimustaso, mutta hän haluaa myös positiivisen ilmapiirin pukukoppiin. Hän haluaa, että pelaajilla on hyvä olla. Viime keskiviikkona Kultanen kertoi Kouvolan Sanomille, että seuran pelaajabudjetti on käytetty loppuun. Hänen mukaansa valmentajanimitys ei muuta asiaa. — Totta kai tutkimme, mitä mahdollisuuksia meillä on. Kesken kauden muutoksia on vaikea toteuttaa, mutta voimme jo suunnitella myös ensi kautta. Kultanen kuitenkin painottaa, että KooKoon päähuomio on edelleen tässä kaudessa. — Meillä on täysi panostus tähän kauteen. Tavoitteenamme on olla playoff-joukkue. Uskon, että joukkuetta täytyy räätälöidä siten, että pelitapa tukee paremmin pelaajien vahvuuksia. Lue koko uutinen:

