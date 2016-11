Uutinen

Kouvolan Sanomat: Aki Riihilahti luennoi Kouvolassa Yksi kansainvälisesti tunnetuimmista suomalaisista ammattijalkapalloilijoista, Aki Riihilahti, tulee luennoimaan Kouvolaan torstaina. Mittavan uran eurooppalaisissa jalkapalloseuroissa tehnyt Riihilahti on toiminut myös muun muassa usean vuoden ajan The Times-lehden kolumnistina. Nykyisin hän työskentelee Helsingin Jalkapalloklubin toimitusjohtajana. Riihilahti luennoi Pohjois-Kymen musiikkiopiston tilaisuudessa tavoitteelliseseta työnteosta ja motivoinnista musiikissa, urheilussa ja muussa harrastamisessa. Luento on tarkoitettu erityisesti nuorille musiikin ja urheilun harrastajille sekä heidän perheilleen Riihilahden luento Kouvola-talon Simelius-salissa on torstaina 24.11. kello 18. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Lue koko uutinen:

