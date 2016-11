Uutinen

Kouvolan Sanomat: Jarno Kultanen kommentoi Petri Mattilan potkuja: ”Tästä tilanteesta ei voi syyttää pelkästään häntä” Jääkiekkoseura KooKoo ilmoitti maanantaiaamuna erottavansa päävalmentaja Petri Mattilan. Seuran urheilujohtajan Jarno Kultasen mukaan ratkaisuun päädyttiin, koska joukkue ajautui tappiokierteeseen. — Tästä tilanteesta ei voi syyttää pelkästään Petri Mattilaa, vaikka hän päävalmentajana kantaa suurimman vastuun. Kultasen mukaan joukkuepelissä huonoihin tuloksiin on aina paljon yksittäisiä syitä. — Asiat lähtivät syystä tai toisesta menemään huonoon suuntaan, ja sellaista kierrettä on vaikea pysäyttää. Etsimme nyt uusia virikkeitä ja ärsykkeitä sekä muutamme ehkä pelitapaamme hieman, Kultanen sanoo. Tarkemmin hän ei avaa, mitkä asiat KooKoon pelissä alkoivat mennä huonoon suuntaan ja mitä pelitavassa uusi valmentaja tulee muuttamaan. Vielä viime keskiviikkona Kultanen kertoi Kouvolan Sanomille, ettei päävalmentaja-asiassa aiota panikoida. Kultanen antoi ymmärtää, että Mattilalla on seurajohdon täysi tuki. Uutisen jälkeen joukkue hävisi kaksi ottelua yhden maalin erolla. — Lajin kovuudesta valittaminen ei oikein auta. Kyse ei ollut panikoinnista, vaan koimme, että muutos on tarpeellinen, jotta voimme taistella paremmista tuloksista. | Lue koko uutinen:

