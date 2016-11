Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kaakkois-Suomen Vihreät vaativat hallitukselta esteettömyyden edistämistä Kaakkois-Suomen Vihreät ry edellyttää Juha Sipilän hallitukselta toimia rakennusten esteettömyyden edistämiseksi. Tänään julkaistussa kannanotossa yhdistys sanoo uusien esteettömyyteen liittyvien kirjausten heikentävän vammaisten asumismahdollisuuksia. Hallituksen asetusluonnoksessa esitetään muun muassa esteettömyysvaatimusten poistamista yksi- ja kaksiasuntoisilta pientaloilta ja vaatimusten lieventämistä kerrostaloasuntojen osalta. — Uudet kirjaukset ovat myös räikeässä ristiriidassa hallituksen kärkihankkeiden kanssa, joista yhdeksi keskeisemmistä haasteista on muodostunut: ”Miten vanhukset ja vammaiset voisivat asua kotonaan mahdollisimman pitkään.”, kannanotossa todetaan. Vihreät muistuttavat ympäristöministeriön laskelmista, joiden mukaan Suomeen tarvitaan miljoona esteetöntä asuntoa vuoteen 2030 mennessä. Tähän mennessä määrästä on koossa vasta kolmannes. — Asuntojen elinkaari on pitkä, jopa noin 100 vuotta. Siinä ajassa niitä ehditään käyttää moniin eri tarkoituksiin ja niissä asuu ja toimii monenlaisia ihmisiä. Etenkin opiskelija-asuntojen käyttötarkoitus voi ajan saatossa muuttua, ja on kaikkien etu, että niitä voidaan muuttaa vaikka ikääntyneiden asunnoiksi. Pitkällä aikavälillä edullisin ratkaisu on rakentaa rakennukset suoraan esteettömiksi, jolloin niiden muuttaminen toiseen tarkoitukseen on edullista. Kannanotto julkaistiin Kaakkois-Suomen Vihreiden Mikkelissä pidetyn syyskokouksen yhteydessä. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/21/Kaakkois-Suomen%20Vihre%C3%A4t%20vaativat%20hallitukselta%20esteett%C3%B6myyden%20edist%C3%A4mist%C3%A4/20161764/4