Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kirjailijan palkka on keskimäärin kaksituhatta euroa — vuodessa Taiteentekijät ovat Suomessa ahtaalla, se asia ei ole parantunut ollenkaan. Kauheasti ei ole vakavaa kirjallisuuden arvostusta, mutta en mä tiedä, onko sitä koskaan ollutkaan, sen enempää kunnallisessa kuin valtion politiikassakaan, pohtii kirjailija Tuula-Liina Varis. Hän toimi Suomen kirjailijaliiton puheenjohtajana vuodet 2009—2014. —Omasta mielestäni pystyin taidehallinnossa vaikuttamaan oikeudenmukaisempaan rahanjakoon, mutta onko se sittenkään koskaan oikeudenmukaista, hän kysyy. —Meillä puhutaan kattavasta apuraha-järjestelmästä, mutta jos 80 prosenttia hakijoista jää joka jaossa ilman, niin ei se ole kattava. Alalle tulee koko ajan lisää väkeä, mutta rahaa ei ole yhtään enempää. Niukkuus on pilkottava yhä pienempiin osiin. Kaunokirjallisuutta julkaistaan Suomessa paljon, mutta yksittäisen teoksen painosmäärät ja myynti ovat supistuneet. —Kirjailijaliitto on tehnyt ahkerasti tulotutkimuksia ja viimeisimmänkin mukaan mediaanitulo kaunokirjallisesta työstä kirjailijakunnassa on kaksi tuhatta euroa vuodessa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/21/Kirjailijan%20palkka%20on%20keskim%C3%A4%C3%A4rin%20kaksituhatta%20euroa%20%E2%80%94%20vuodessa/2016221505835/4