Uutinen

Kouvolan Sanomat: KooKoon erottama Mattila: Elämä jatkuu ja kaikki ovat terveitä Kouvolan KooKoon erottaman Petri Mattilan puhelin soi ahkerasti maanantaina. Soittajien enemmistönä olivat kollegat ja muut Mattilalle tutut jääkiekkoihmiset joilta löytyi rohkaisevia sanoja ja ymmärrystä erotetulle päävalmentajalle. Mattila sai itse kuulla erottamisestaan sunnuntai-iltana. — Tulosta ei tullut, eikä peli ollut kunnossa. Kyllä sen huomasi itsekin. Mutta ainahan nämä tulevat jotenkin yllätyksenä. Kun laitat nimesi paperiin, niin tällaiseenkin pitää olla valmistautunut, Mattila kommentoi suoraselkäisesti niin kuin hänellä on aina ollut tapana. — Tämä on pelin henki. Elämä jatkuu ja kaikki ovat terveitä. Eniten Mattila on harmissaan siitä, että joukkueesta olisi pitänyt pystyä kaivamaan irti enemmän. — Minun tehtäväni on kuitenkin auttaa pelaajia loistamaan kaukalossa. Lopullinen potentiaali jäi kuitenkin ulosmittaamatta, enkä saanut joukkuetta pelaamaan itseni näköistä jääkiekkoa. Eli työteliästä, kurinalaista, taistelevaa..., luettelee Mattila. Mattilan mielestä syksyn tapahtumia ja erottamista pitää sulatella nyt hetki. Tarkemman peiliin katsomisen paikka on myöhemmin. — Kaiken tein minkä pystyin. Mutta syvempi analyysi pitää tehdä sitten ajan kanssa. Kaikkea en halua edes lähteä avaamaan julkisesti, Mattila totesi. Mattila sanoo olevansa kiitollinen KooKoolle kahdesta päävalmentajakaudestaan. Molemmat olivat omalla tavallaan poikkeuksellisia. — Viimeinen kausi Mestiksessä oli vaikea, koska liiganousu oli jo varmistettu. Myös ensimmäinen kausi Liigassa oli erilainen kuin mitä normaali liiga-arki on, kuvaili Mattila. Uusia verkkoja Mattila ei ole vielä vesille heittänyt tulevaisuuden suhteen. — Ehkä jostain löytyy paikka jossa minunkin valmentajantaidoilleni on käyttöä. Valmentamista aion kuitenkin jatkaa, vakuuttaa Mattila. Ainakin tällä erää Mattila jää perheineen asumaan Kouvolaan. — Täällähän se meidän elämä tällä hetkellä on. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/21/KooKoon%20erottama%20Mattila%3A%20El%C3%A4m%C3%A4%20jatkuu%20ja%20kaikki%20ovat%20terveit%C3%A4/2016221514114/4