Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolalaisen kaksikon mielestä arvostus Liigan tuomareita kohtaan on nousussa Jääkiekon Liigan tuomaristo on saanut viime vuosina julkisuudessa yksittäisistä tilanteista monta likasangollista tavaraa niskaansa. Suomalaisen tuomaritoiminnan taso on kuitenkin kansainvälisessä vertailussa keskivertoa korkeampi. Tästä kertovat säännölliset kutsut arvoturnauksiin ja niissä vielä usein tärkeisiin otteluihin. Kouvolalaiset päätuomarit Petri Lindqvist ja Jani Luoma-aho ovat kokeneet vaikeita paikkoja, mutta ovat sitä mieltä, että joukkueiden ja tuomarien välinen kommunikointi on mennyt viime aikoina paljon paremmaksi. — On siinä vieläkin kehitettävää, mutta suunta on oikea, Luoma-aho, 43, sanoo. Lindqvist, 38, muistuttaa, että päätuomarilla on oikeus päättää, milloin hän menee keskustelemaan penkin kanssa. Tarinatuokioita ei huvikseen järjestetä. — Joskus valmentajat yrittävät vaikuttaa tuomareihin, vaikka eivät olisi itse tilannetta kunnolla nähneetkään, Lindqvist tietää. Toisinaan kuulee lausuntoja, joissa väitetään joidenkin pelaajien joutuneen tuomariston suurennuslasin alle. Kouvolalaiskaksikko sanoo, että tuomariston täytyy tuntea historiaa. Jos joku pelaaja on aiheuttanut ongelmia, on todennäköistä, että hän tekee ison rikkeen joskus uudestaan. — Emme me tietenkään erikseen kyttäile ketään pelaajaa tai anna jäähyä helpommin kuin jollekin toiselle, Lindqvist painottaa. Jääkiekossa pelin vauhti on kasvanut kaikilla osa-alueilla valtavasti. Tämä on johtanut siihen, että pelaajien turvallisuus on pyrittävä takaamaan entistä varmemmin. Kyydissä mukana pysyminen edellyttää tuomareilta rautaista fyysistä kuntoa. Päätuomari luistelee ottelun aikana 11—14 kilometriä. — Tuomarien harjoittelussa korostuvat terävät ja nopeat liikkeet. Juoksukunnon kehittäminen pitkällä lenkillä ei ole enää ihan tätä päivää, Luoma-aho vertailee. Kouvolalaiskaksikon mielestä arvostus Liigan tuomareita kohtaan on nousussa. Tästä he antavat kiitosta Jyri Rönnille, joka toimii toista kauttaan Liigan erotuomarijohtajana. Kouvolasta tulee Lindqvistin ja Luoma-ahon lisäksi kolmas päätuomari: Jari Suorsa. Kolmatta peräkkäistä kautta voimassa oleva kolmen oranssinauhaisen raitapaidan kokoonpano on kova juttu paikalliselle kerholle Kouvolan Jääkiekkotuomareille. Tamperelaisia päätuomareita Liigassa viheltää seitsemän ja pääkaupunkiseudulta kotoisin olevia neljä. Kouvola ja Lahti tulevat kolmikoillaan suuruusjärjestyksessä seuraavina. Kouvolan Sanomat lähti mukaan Luoma-ahon ja Lindqvistin yhteiselle pelireissulle. Maaottelutauon päättäneen Ilves—Ässät-ottelun matkan kuva-antiin voi tutustua tämän jutun ohesta. Lue koko uutinen:

