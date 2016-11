Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kriisialueilla olevien naisten asemaa voi auttaa Kouvolastakin käsin Suomessa ja Kouvolassa tasa-arvo on hyvällä mallilla, kun katsotaan isoa kuvaa, sanoo Kouvolan Zonta-kerhon puheenjohtaja Sanna-Riitta Junnonen. Kansainvälinen Zonta-järjestö tähtää naisten aseman parantamiseen ja tasa-arvon kehittämiseen. — Suomessa kaiken kaikkiaan tasa-arvoasiat ovat aika hyvin, samoin Kouvolassa. Naisilla on esimerkiksi mahdollisuus kouluttautua siinä missä miehilläkin, mutta esimerkiksi naisen euro ei ole vieläkään sama kuin miehen euro, Junnonen sanoo. Kouvolan Zonta-kerho vietti sunnuntaina 60-vuotisjuhliaan, eli se on perustettu vuonna 1956. Suomen ensimmäinen Zonta-kerho perustettiin Helsinkiin vuonna 1934. Juhlapuhujana oli oikeushammaslääkäri Helena Ranta, joka on itsekin järjestön jäsen. — Me naiset, joilla asiat ovat hyvin, voimme tehdä erittäin paljon kanssasisarten auttamiseksi. Zonta voi olla auttamassa esimerkiksi siinä, että lapset — pojat ja tytöt — saavat käydä koulua pakolaisleireilläkin. Kouvolan kerho kokoontuu kuukausittain ja järjestää erilaisia keräyksiä ja tempauksia rahan keräämiseksi. Kohteet ovat suomalaisia tai kansainvälisiä. — Olemme tukeneet muun muassa turvakotitoimintaa, kertoo Junnonen. Nyt mietinnässä on esimerkiksi kouvolalaisille eteenpäin pyrkiville nuorille naisille jaettavan stipendin perustaminen. Ranta toi juhlaan kokemuksiaan maailman kriisipesäkkeistä. Hän on ollut mukana monissa tutkijaryhmissä tunnistamassa sotien ja kansanmurhien uhreja eri puolilla maailmaa, esimerkiksi Bosniassa ja Kosovossa Jugoslavian hajoamissotien jälkeen. — On kysytty, mitkä ovat olleet vaikeimpia tehtäviä. Itsemurhan tehneet odottavat äidit, jotka eivät ole nähneet mitään muuta mahdollisuutta raiskausten ja pakkoraskauden jälkeen. Ja joukkohaudoista löytyneet odottavat äidit, joiden syntymättömistä lapsista olen joutunut tekemään ikäarvioita. Silloin jos koskaan olen miettinyt: miksi? Silti hän lähtee yhä uudestaan, kun kysytään — vaikka jäi eläkkeelle Helsingin yliopistosta jo viisi vuotta sitten. Työtä helpottaa se, että välillä näkyy valonpilkahduksia. Niin kävi kun Ranta oli elokuussa Eritreassa. — Eritrea on käytännössä suljettu diktatuuri, mutta siellä on päästy eteenpäin tyttöjen sukuelinten silpomisen vähentämisessä. Sitä on saatu selkeästi vähennettyä ainakin pääkaupunkiseudulla. Lue koko uutinen:

