Kouvolan Sanomat: Kymenlaakson kouluissa vähennetään tällä viikolla ruokajätettä Kymenlaakson kouluissa kampanjoidaan tällä viikolla roskiin päätyvän ruoan määrän vähentämiseksi. Tähteitä nolla! -kampanja kestää maanantaista perjantaihin. Kymenlaakson Jätteen toteuttamaan kampanjaan osallistuu yhteensä 75 koulua Kouvolasta, Iitistä, Haminasta, Kotkasta, Lapinjärveltä ja Pyhtäältä. Oppilaita opetetaan ottamaan lautaselle ruokaa vain sen verran kuin he jaksavat syödä, ja muistetaan siitä, että kouluruoka on etuoikeus, jota monien maiden lapsilla ei ole. Kampanjaan osallistuvissa kouluissa seurataan viikon aikana kertyvän lautasjätteen määrää ja punnitaan tähteeksi jäänyt ruoka. Kunkin päivän ruoka kirjataan ylös, jotta saadaan tietoa eri ruokalajien onnistumisesta. Tähteitä nolla! -kampanja on valtakunnallinen. Sen toteuttamisesta vastaavat alueelliset jätelaitokset. Kymenlaakson Jäte on mukana toista kertaa. Kampanja on osa Euroopan jätteen vähentämisen viikkoa, jota vietetään 19.—27. marraskuuta. Lue koko uutinen:

