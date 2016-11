Uutinen

Kouvolan Sanomat: Opettajat kaipaavat lisää perehdytystä uuteen opetussuunnitelmaan Opettajien ammattijärjestön Kouvolan paikallisyhdistyksen puheenjohtajan Jusa Rönkkösen mukaan opettajien perehdytys Kouvolassa ei ole ollut riittävää. — Opettajilla on ollut syksyllä yksi koulutuspäivä OPS 2016 -aiheeseen liittyen. Siinä keskityttiin oppilasarviointiin ja sen uudistumiseen yleisellä tasolla. Kouluilla on lisäksi saattanut olla omaa perehdyttämistä. Toiminnallisuuden, oppilaslähtöisyyden ja yksilön enemmän huomioon ottavan pedagogiikan koulutusta kaivataan kuitenkin paljon lisää, Rönkkönen sanoo. — Uusi opetussuunnitelma ei toteudu sille asetetulla tavalla, ellei opettajia kouluteta muutoksen toteuttajiksi. Opettajien kokemuksia uudesta opetussuunnitelmasta ei ole vielä koottu, mutta Rönkkösen korviin kantautuneen palautteen perusteella kokemukset ovat olleet enimmäkseen hyviä. Sen sijaan säästöt hankaloittavat opetussuunnitelman toteuttamista. Tuntikehystä on leikattu, ryhmäkoot kasvaneet, jakotunteja on vähennetty, käytettävissä olevat tilat ovat usein liian pieniä, Rönkkönen luettelee. — Jotta uusi opetussuunnitelma toteutuisi odotetulla tavalla, koulutuksen rahoituksen on pysyttävä vähintäänkin ennallaan. Koulurakennusten peruskorjaukset tai uudistaminen sekä digiloikka vaatinevat jopa lisärahoitusta. Esimerkiksi digimateriaalien ohella tarvitaan yhä perinteistä oppimateriaalia. — Sitä paitsi kustantajat osaavat hinnoitella myös digitaalisen oppimateriaalin itselleen edullisella tavalla, Rönkkönen sanoo. Lue koko uutinen:

