Kouvolan Sanomat: Palkittu kantelemuusikko Ida Elina rikkoo ennakkoluuloja Mietin, mitä kanteleporukka mahtaa ajatella. Että onko tämä heidän mielestään pyhänhäväistys. Näin muistelee vuotta 2009 kantelemuusikko Ida Elina. Sibelius-Akatemian kasvatti oli ollut vaihto-oppilaana Japanissa ja nähnyt mullistavan Youtube-videon. Siinä muuan slap-kitaristi soittaa Michael Jacksonin hitin Billie Jean. — Ennen Japaniin lähtöä olin ollut sitä mieltä, että olisi hienoa soittaa poppia, mutta ei sitä kanteleella voi soittaa, Ida Elina kertoo. Hän debytoi popparina vuonna 2011 kansainvälisessä kantelekilpailussa Suomessa ja voitti. Nyt Youtubessa voi katsoa videoita, joilla laulava ja kanteletta soittava artisti esittää muun muassa Michael Jacksonin, Toton, Pharrell Williamsin ja Nina Simonen tuotantoa. Ida Elina sai viime vuonna Kanteleliiton myöntämän Vuoden Kantele -palkinnon. Levyjä on ilmestynyt kolme. Keikkoja kertyy vuodessa noin 300. Ensi perjantaina, 25. marraskuuta kello 19, Ida Elina heittää keikan Kuusankosken kirkkomusiikkiviikon nuortenillassa. Kirkkomusiikki on artistille läheinen laji, sillä hänellä on tausta gospelmuusikkona. — Edelleen suurin osa musiikistani on sellaista, josta kuultaa läpi gospelsanoma. Haluan, että musiikkini tuo toivoa ja rohkeutta. Kuusankosken kirkkomusiikkiviikko järjestetään 21.—27. marraskuuta. Viikon koko ohjelma löytyy osoitteesta www.kuusankoskenseurakunta.fi. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

