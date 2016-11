Uutinen

Kouvolan Sanomat: Tuomas Tuokkolan aika alkoi vauhdikkaalla treenillä: ”Itseluottamus rakentuu siitä, että on selvä sapluuna” KooKoon uusi päävalmentaja Tuomas Tuokkola sopi pestistään viime perjantaina, saapui Kouvolaan sunnuntai-iltana ja veti jo maanantaiaamuna harjoitukset Lumon-areenalla. Vauhdikkaan treenin teemana vaikutti olevan pelitavan selkeyttäminen. Tuokkolan suu kävi lähes tauotta ja hän antoi paljon ohjeita myös yksittäisille pelaajille. Harjoitusten jälkeen uusi valmentaja oli tyytyväistä miestä. — Harjoituksista näki, että täällä on tehty hyvin töitä. Pelisysteemiä ei tarvitse uudistaa kovin paljon, mutta kaikki pelaajat täytyy saada ymmärtämään asiat samalla tavalla. Tuokkolan mukaan intensiivisyyttä ja vauhtia täytyy saada peleihin lisää. Samoin pelitapa täytyy iskostua pelaajille siten, ettei ratkaisuja tarvitse miettiä kiekon saannin jälkeen. KooKoon avauspeli on viime aikoina ollut heikkoa. Kiekkoja ei ole myöskään saatu riistettyä tarpeeksi paljon vastustajan puolustusalueella. Tästä on seurannut usein pelin kokonaisvaltainen puuroutuminen. Tuokkola uskoo, että ongelmat ratkeavat, kun nykyisen pelitavan hyvät osat oivalletaan ja kentällä ei pelätä. — Aluksi täytyy jaotella pelistä ne osat, jotka toimivat. Itseluottamus rakentuu siitä, että on selvä sapluuna. KooKoo pelaa tällä viikolla kolme ottelua. Ensimmäinen koitos on edessä jo tiistaina Mikkelissä, kun vastaan asettuu Jukurit. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/21/Tuomas%20Tuokkolan%20aika%20alkoi%20vauhdikkaalla%20treenill%C3%A4%3A%20%E2%80%9DItseluottamus%20rakentuu%20siit%C3%A4%2C%20ett%C3%A4%20on%20selv%C3%A4%20sapluuna%E2%80%9D/2016221512552/4