Kouvolan Sanomat: Vielä tänään ehtii vähävaraisten joulujuhlan talkoolaiseksi Auttamisenhaluisilla on aikaa ilmoittautua tänään talkoolaiseksi vähävaraisten joulujuhlaan. Jouluaattona on Kouvolan kolmas vähävaraisten joulujuhla. Sen toteuttamiseen tarvitaan talkooväkeä muun muassa keittiöön, ruoanjakeluun ja tarjoiluun. Kansalaisjärjestöjen, kaupungin ja helluntaiseurakunnan yhteistyössä toteuttamaa juhlaa vietetään helluntaiseurakunnan juhlasalissa jouluaattona kello 11.45 alkaen Vähävaraisten joulujuhlaan on mahdollista ilmoittautua vielä tänään maanantaina aamupäivän aikana. llmoittautua voi joko sähköpostilla osoitteeseen irene.purtilo@kouvola.fi tai tänään ennen kello 15 numeroon 020 6155 009. Lue koko uutinen:

