Kouvolan Sanomat: Xamk irtisanoo 30, Kymenlaaksosta lähtee 19 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulukonserni Xamk irtisanoo 30 henkilöä. Toimitusjohtaja Heikki Saastamoinen kertoo, että hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöstä irtisanotaan 19 henkilöä ja opetushenkilöstöstä 11. Lisäksi opetushenkilöstöstä osa-aikaistetaan 14 henkilöä. Etelä-Savosta irtisanotaan 11 ja Kymenlaaksosta 19. Saastamoisen mukaan seuraavien neljän vuoden aikana Xamkin sisällä rahat jaetaan kuten ne on maakunnittain ansaittu. Saastamoinen korostaa, että nyt halutaan rakentaa yhtä koulua. Xamkin eläköitymisten ja määräaikaisten työsuhteiden päättymisten vaikutus on 12 henkilötyövuotta. — Muista toiminnan kuluista kuten ostopalveluista, investoinnista ja hankinnoista säästetään yhteensä 0,5 miljoonan euron verran. Säästöjä kohdistetaan muun muassa it-kuluihin, puhelinliittymiin ja markkinointiin, Saastamoinen kertoo. Xamkin yhteistoimintaneuvottelut käynnistyivät lokakuun alkupuolella ja päättyivät 14. marraskuuta. Yt-neuvottelujen ratkaisut annetaan henkilökohtaisesti marraskuun loppuun mennessä. Yt-neuvottelut pidettiin taloudellisista, tuotannollisista ja toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä. Perusrahoituksen arvioidaan laskevan vuonna 2017 noin kolme miljoonaa euroa. Xamkissa saatiin tänään päätökseen rakenteellisen kehittämisen yhteistoimintaneuvottelut, joiden henkilöstövaikutukset kohdistuvat pitkälle ajalle. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulukonsernissa työskentelee 750 henkilöä. Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakouluissa on tehty pitkään rakenteellista kehittämistä ja toimintaa on tehostettu muun muassa keskittämällä opetus neljälle kampukselle Kouvolaan, Kotkaan, Mikkeliin ja Savonlinnaan. Lue koko uutinen:

