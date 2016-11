Uutinen

Kouvolan Sanomat: Alko avasi verkkokaupan — kuluttajan ikä tarkistetaan kahteen kertaan Alko on avannut oman verkkokaupan. Asiakkaan on haettava verkkokaupan kautta tilaamansa tuotteet valitsemastaan Alkon myymälästä tai noutopisteestä. Alkolla on valtakunnallisesti 353 myymälää sekä kumppaneiden 70 noutopistettä. Alkoholijuomia ei saa kotiinkuljetuksella. Verkkokaupan kautta tilattaessa asiakkaan henkilöllisyys ja ikä tarkistetaan, jotta alkoholia ei myydä alaikäisille. Näin tehdään sekä tilauksen että tuotteiden noutamisen yhteydessä. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/22/Alko%20avasi%20verkkokaupan%20%E2%80%94%20kuluttajan%20ik%C3%A4%20tarkistetaan%20kahteen%20kertaan/2016221517006/4