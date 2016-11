Uutinen

Kouvolan Sanomat: Hankerahojen leikkaus alasajaa monen yhdistyksen toimintaa Esimerkiksi Kouvolan korttelikotiyhdistys joutunee alasajamaan toimintaansa hyvinkin pian. Uhka liittyy tukityöllistämisen määrärahojen leikkaamiseen. Yhdistyksille ilmoitettiin vastikään, että hankerahojen uutta hakua ei järjestetäkään. Nyt yhdistykset ja rahoituksesta vastaava Kaakkois-Suomen TE-toimisto käyvät neuvotteluja siitä, miten tilanne ratkaistaan. Virallisesti hankerahaa kutsutaan työllisyyspoliittiseksi avustukseksi. TE-toimiston palvelujohtaja Jari Saarinen sanoo, että käytettävissä olevan määrärahan pienentyessä yhdistysten hanketoimintaa on pakko rajoittaa, samalla tavoin kuin kaikkea muutakin tuella tapahtuvaa työllistämistä. — Meillä on tarkoitus neuvotella hanketoimijoiden kanssa loppuvuoden aikana ja katsoa, miten ensi vuoteen päästään. Korttelikotiyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Tuomo Saarinen sanoo, että kun avustukset vähenevät, vaihtoehdot ovat vähissä. — Viime maanantaina tuli ilmoitus, että uutta rahoitushakua ei avata. Se tarkoittaa sitä, että joudumme alasajamaan toimintaamme paljon. Emme saa palkattua väkeä, eikä meillä ole sen jälkeen päätoimisia ihmisiä. Korttelikotiyhdistyksellä on tällä hetkellä neljä korttelikotia, autotiimi ja kotiaputoimintaa. Yhdistys on aloittanut myös koulujen ylijäämäruoan jakelun vähävaraisille. — Sekin toiminta joutuu nyt vaikeuksiin, Saarinen manaa. Tuomo Saarinen jatkaa, että tuettua työllistämistä tekevän yhdistyskentän tunnelmat ovat pöyristyneet. Hänen mukaansa hankerahoituksen venyminen putkahti yllättäen.

