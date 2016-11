Uutinen

Kouvolan Sanomat: Jaalan ja Myllykosken kirjastoista ensi keväänä omatoimikirjastoja Jaalan ja Myllykosken kirjastot muutetaan maalis-huhtikuussa omatoimikirjastoiksi. Molemmista kirjastoista saa yhä jatkossa myös henkilökohtaista palvelua arkisin. Omatoimikirjastoiksi siirtyminen tarkoittaa sitä, että jatkossa molemmissa kirjastoissa voi lisäksi asioida päivittäin myös varhain aamulla ja myöhään illalla. Kirjastoissa voi asioida omatoimiaikoina normaaliin tapaan. Omatoimiaikoina asiakas voi lainata ja palauttaa automaateilla sekä noutaa varaamansa aineistoa. Kirjastoon sisään pääsemiksi asiakas tarvitsee Kyyti-kirjastokorttiin liitettävän tunnusluvu, jonka voi hakea kirjastoista maksutta. Jaalan kirjastossa on jo aloitettu remontti- ja kunnostustyöt muutokseen liittyen. Myllykosken kirjastossa on jo otettu käyttöön uuden lainaus- ja palautusautomaatit, eikä kirjastoon ole tulossa siirtymävaiheessa remonttia. Myllykoskella on tarvetta ainoastaan hyllymuutoksille sekä kameravalvonnan ja kulunvalvontalaitteiston hankimiseen. Vastaava laitteisto asennetaan myös Jaalan kirjastoon. Lue koko uutinen:

