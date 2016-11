Uutinen

Kouvolan Sanomat: Jaalan ja Myllykosken kirjastot ensi vuonna omatoimisiksi Jaalan ja Myllykosken kirjastot siirtyvät omatoimikirjastoiksi maalis—huhtikuussa 2017.Jaalassa on jo aloitettu remontti omatoimikirjastoon siirtymistä varten. Rakennukseen on muun muassa tehty turvallisuusvaatimukset täyttävä varauloskäynti, ja tiloihin asennetaan valvontakamerat ja kulunvalvontalaitteet sekä vaihdetaan osastojen paikkaa.Muutostöiden vuoksi Jaalan kirjasto on viikon verran kiinni tammikuussa. Myllykosken kirjasto toimii muutostöiden aikana normaalisti.Lähikirjastoista saa jatkossakin myös henkilökohtaista palvelua arkipäivisin. Kirjastoissa voi asioida henkilökohtaisten palveluaikojen lisäksi omatoimisesti viikonloppuina sekä päivittäin varhain aamulla tai myöhään illalla.Kouvolan kirjastoista aiemmin omatoimikirjastoiksi ovat siirtyneet Elimäen, Haanojan ja Inkeroisten kirjastot. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/22/Jaalan%20ja%20Myllykosken%20kirjastot%20ensi%20vuonna%20omatoimisiksi/2016221518270/4