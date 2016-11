Uutinen

Kouvolan Sanomat: Joulupolku kutsuu perheitä metsään Jaalan Hartolassa — metsäpolku valaistaan ulkoroihuilla ja jätkänkynttilöillä Hartolan kylän pienviljelijäinyhdistyksen talolla vietetään sunnuntaina 11. joulukuuta koko perheen Joulupolku-tapahtumaa. Lähes kahden kilometrin mittainen joulupolku lähtee talolta kohti metsää. Polulla voi tutustua paikallisten järjestöjen toimintaan sekä nauttia talvisesta luonnosta. Joulupolku järjestetään nyt ensimmäistä kertaa. Joulupolun varrella on paljon nähtävää, kuten Jaalan vapaapalokunta, partiolippukunta Jaalan Jalopeurat, Konut Tählet -tähtiharrastusyhdistys, joulupukki sekä Urpo-poro. Myös kyläkaupan kauppias osallistuu tapahtumaan. Hän jakaa kaikille osallistujille kuumaa juomaa ja jouluherkkuja. Vapaapalokunnan naisjaostolla on tapahtumassa oma heijastinpaja, jossa voi askarrella itselleen heijastimen. Tapahtuma valaistaan lähes sadalla ulkoroihulla sekä paikallisen metsästysseuran tekemillä jätkänkynttilöillä. Osallistujat voivat ottaa kotoa mukaansa myös taskulamppuja. Joulupolku-tapahtuman ovat ideoineet kyläläiset Tiia ja Olli Valkeapää. Tapahtumassa on mukana myös yrityksiä. Joulupolku-iltapäivään on vapaa pääsy. Tapahtuma alkaa sunnuntaina 11. joulukuuta kello 15 ja kestää kaksi tuntia. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/22/Joulupolku%20kutsuu%20perheit%C3%A4%20mets%C3%A4%C3%A4n%20Jaalan%20Hartolassa%20%E2%80%94%20mets%C3%A4polku%20valaistaan%20ulkoroihuilla%20ja%20j%C3%A4tk%C3%A4nkynttil%C3%B6ill%C3%A4/2016221518012/4