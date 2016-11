Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kommentti: Mattila ei selitellyt koskaan Hjallis Harkimo teki valmentajan vaihtamisesta muoti-ilmiön 1990-luvulla Jokereissa. Sen jälkeen jokaisella, joka erottaa jääkiekon lakritsirullasta, on ollut käsittämätön oikeus vaatia päävalmentajalle potkuja joukkueen lyhyenkin alamäen takia. Vanhan fraasin mukaan koko joukkuetta ei voi vaihtaa kesken kauden, mutta valmentajan voi. KooKoossa Petri Mattilan työt eivät jääneet ainakaan intohimosta, innostuksesta ja itsensä likoon laittamisesta kiinni. Lähtöpassien antamisesta ovat välillä inhimillisyys ja ihmisyys kaukana. Tämä on säälittävää siitä huolimatta, että kilpaurheilussa tulos ratkaisee. Lähelle pudotuspelipaikkaa päättyneellä tulokaskaudella Mattilasta leivottiin sankaria, mutta nyt tuli monoa. Kulissien takaa ei kaikkea tiedetä. Mutta jos Mattila on esiintynyt joukkueelle samalla tavalla kuin medialle, ongelmia ei olisi pitänyt olla. Ihailin päävalmentajan lausunnoissa johdonmukaista suoraselkäisyyttä. Mattila ei selitellyt koskaan. Mattilalle irtisanominen tekee erityisen kipeää siksi, että tämä on jo toinen ero kesken liigaprojektin. Ensimmäinen kävi Tapparassa 2010. Silti on varmaa, että tunteet myllertävät tällä hetkellä myös apuvalmentajien Mikko Haapakosken, Jari Kauppilan ja Kari Lehtosen sisällä. He ovat muodostaneet Mattilan kanssa tiimin, jota yhteistyö ja luottamus ovat pitäneet pystyssä. KooKoossa ei ole päävalmentajia erotettu tämän tästä. Mattilasta tuli 2000-luvulla kolmas kenkää saanut. Vladimir Kolekin ja Ismo Lehkosen lähdöissä syyt ja haavat olivat ymmärtääkseni syvemmät kuin Mattilan tapauksessa. Tapio Ahlroth Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien urheilutoimituksen esimies. Lue koko uutinen:

