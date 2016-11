Uutinen

Kouvolan Sanomat: KooKoon Tuokkola: Keskitymme nyt siihen, että saamme pelaamiseen tasaisuutta ja jatkuvuutta KooKoo on ollut ahtaalla Liigan tyvipäässä, mutta aivan henkisesti loppu joukkue ei näytä olevan.Tästä oli osoituksena tiistainen pirteä peliesitys Mikkelin Jukurien vieraana. KooKoo nousi kahdesti tappioasemasta ja pumppasi voittoon 2—3 (1—0, 0—1, 1—2).Uusi päävalmentaja Tuomas Tuokkola sai toisena työpäivänään voiton, joka on KooKoolle vasta kauden kolmas vieraskentällä. Kouvolalaisjoukkue punnersi ensimmäistä kertaa maaottelutauon jälkeen yli kaksi tehtyä maalia, ja se riitti toimivan ja rauhoittuneen puolustuspelin avustuksella.KooKoo katkaisi viimein tappioputkensa, jolle oli ehtinyt kertyä mittaa viisi ottelua.— Tulos on hieno. Olen tyytyväinen esitykseen, ennen kaikkea luistelutyöhön ja viisikkotiiveyteen, Tuokkola tiivisti pääasiat.Tuokkola sanoi maanantaina ensimmäistä harjoitusta Kouvolassa vetäessään, että suuria muutoksia ei ole tarpeen tehdä. KooKoo on rämpinyt koko syksyn sarjataulukon kellariosastolla, mutta Tuokkolan kommenteista päätellen erotetun päävalmentajan Petri Mattilan aikakaudella ei menty kuitenkaan täysin pöpelikköön.— Kyllähän nytkin näkyi jäällä fysiikasta, että sitä on tehty hyvin. Muutenkin joukkue on harjoitellut laadukkaasti.— Kun jaksaa tehdä töitä, niin kiekko myös vähän pomppii itselle. Keskitymme nyt siihen, että saamme pelaamiseen tasaisuutta ja jatkuvuutta, Tuokkola korosti.KooKoo pelaa todennäköisesti koko kuluvan viikon ilman Josh Greeniä ja Toni Hyväristä, jotka parantelevat päähän saamiaan iskuja. Hyvärinen loukkaantui kaksi viikkoa sitten kotipelissä Jukureita vastaan heittäytyessään laukauksen eteen. Green taas sai perjantaina Vaasassa tylyn taklauksen Markus Kankaanperältä. Lue koko uutinen:

