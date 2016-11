Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvot hankki kokemusta — 33-vuotias Cuffee palaa Korisliigaan Hallitseva Korisliigan mestari Kouvolan Kouvot on kiinnittänyt riveihinsä loppukauden kattavalla sopimuksella kokeneen 195-senttisen Michael Cuffeen. 33-vuotias Cuffee on kokenut takamies/laituri joka aloittaa Kouvoihin tullessaan jo 12. ammattilaiskautensa. Philadelphiassa syntynyt ja siellä edelleen asuva Cuffee on urallaan pelannut muun muassa Tanskassa, Ruotsissa, Italiassa, Saksassa ja viimeisimpänä etappinaan Ranskassa. Middle Tennessee Staten yliopiston kasvatti on pelannut aiemmin Suomessa 10 vuotta sitten. Kaudella 2006—07 hän pelasi Lappeenrannan NMKY:n riveissä 47 ottelua. Ville Kauniston ja Miika Luosmaan loukkaantumisten myötä Kouvoilta on kadonnut joukkueesta kokoa sekä heitto- ja levypallovoimaa. — Kävimme läpi kotimaisia pelaajamarkkinoita, mutta tunnusteluja pidemmälle se ei johtanut. Siksi vaihtoehdoksi jäi ulkomaalaispelaajan etsiminen. Iso haaste oli löytää pelaaja, joka tuo kokoa ja voimaa puolustukseen, mutta ei jätä taitovajetta hyökkäykseen. Lisäksi tarvitsimme pelaajan joka paikkaa Kauniston kaukoheittotaitoa, Kouvojen päävalmentaja Pieti Poikola avasi taustoja: Poikolan mukaan Cuffee pystyy pelaamaan paikoilla 2—4. Lisäksi hänellä on kokemuksen lisäksi voimaa ja taitoa käyttää pallooscreeniä. Lisäksi hän on päävalmentajan mielestä hyvä kaukoheittäjä. — Cuffee sai edellisiltä valmentajilta kehuja puolustuksestaan ja ammattimaisesta asenteestaan. Kuusi levypalloa peliä kohden Saksasta on kovaa valuuttaa, Poikola kehui. Cuffee on luonnollisesti tyytyväinen sopimuksen varmistuttua. — Olen innoissani päästessäni takaisin Suomeen ja samalla joukkueeseen jonka valmentaja tietää mitä tarvitaan mestaruuden saavuttamiseksi ja joka on valmentajaurallaan jo monesti voittanut mestaruuden. Olen pohjimmiltani yleispelaaja ja pystyn pelaamaan monella pelipaikalla, joten uskon pystyväni auttamaan joukkuetta monella tavalla. Suomeen Cuffee saapuu näillä näkymin tämän viikon loppupuolella. Lue koko uutinen:

