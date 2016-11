Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kuusankoskella tavaranvaihtopäivät perjantaina ja lauantaina — viime vuonna tapahtumassa vieraili noin 3000 kävijää Kuusankoskella järjestetään perjantaina ja lauantaina tavaranvaihtopäivät, jonne voi tuoda tarpeettomaksi jäänyttä käyttökelpoista tavaraa. Tapahtuma on ollut hyvin suosittu. Viime vuonna tapahtumassa kävi kahden päivän aikana noin 3000 vierasta. Tavaranvaihtopäiville voi tuoda esimerkiksi hyväkuntoisia vaatteita, kodintekstiilejä, astioita ja muita kodin tarvikkeita, pieniä kodinkoneita, leluja ja vaikkapa koruja. Tänä vuonna tavaranvaihtopäiviä vietetään Kansantalossa entisen Seppälän vaateliikkeen tiloissa. Ovet avataan perjantaina ja lauantaina kymmeneltä. Perjantaina tavara vaihtuu kello viiteen ja lauantaina kello kahteen saakka iltapäivällä. Tavaranvaihtopäivät järjestää Kouvolan kestävän kehityksen verkosto KERKKO. Tänä vuonna tapahtuman järjestelyissä ovat mukana Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelut, ekotukihenkilöt ja kansalaisopiston kotitalousneuvonta, Kymenlaakson Martat, Kymenlaakson Jäte sekä Kymijoen Tukipuu. Tavaranvaihtopäivillä on myös oheisohjelmaa. Perjantaina vietetään YK.n naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista päivää. Tapahtumassa on mukana Nytkis. Lauantaina Jyri Ylätalo tarjoilee soppatykistä kana-nuudelikeittoa kello 10.30 alkaen niin kauan kuin soppaa riittää. Lue koko uutinen:

