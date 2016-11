Uutinen

Kouvolan Sanomat: Manskin katukiveyksen asentaminen alkaa ensi viikon maanantaina — valmista on joulukuun puolivälissä Kävelykatu Manskin katukiveyksen asentaminen aloitetaan ensi viikon maanantaina. Katukivet asennetaan Manskille kuuden kiven roomalaisen mallin mukaisella ladonnalla. Uutta kivipintaa lähdetään asentamaan kävelykadun pohjoispäästä kenkäkaupan edustalta. Talviolosuhteiden vuoksi kiviä asennetaan teltan suojissa, jotta asennustyölle asetetut laatuvaatimukset täyttyvät. Manskin uudistamistyöt etenevät aikataulussa. Viime viikolla aloitettiin kivipinnan alle tulevan kuitubetonin valutyöt. Tämän viikon loppupuolella aloitetaan telttojen asennustyöt. Sivullisilta on pääsy telttaan kielletty, sillä teltta on työmaa-aluetta. Lue koko uutinen:

