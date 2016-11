Uutinen

Kouvolan Sanomat: Mustavalkoisia maisemakuvia ja ränsistyneitä rakennuksia — Poikilo-galleriassa avautui valokuvauslinjan näyttely Kymenlaakson opiston valokuvauslinjan syysnäyttely on avautunut Poikilo-galleriassa. Vihreä-näyttelyssä on esillä kuvia syyslinjan opiskelijoilta Anna Kotrolta, Jenni Moilaselta, Jaana Laaksoselta ja Eemeli Pitkäseltä sekä aiemmalta opiskelijalta Juhana Lappalaiselta.Mikkelistä kotoisin oleva Kotro, 20, on valinnut näyttelyyn lähinnä mustavalkoisia kuvia.— Muutamissa kuvissa on vanhoja puurakennuksia, jotka ovat ränsistymispisteessä. Olen kuvannut ne isäpuoleni luona Ruokolahdella. Mukana on myös joitain maisemakuvia, muun muassa Repovedeltä.Kotro haki alun perin opiskelemaan valokuvausta Lahden kansanopistoon, mutta linja peruttiin vähäisen opiskelijamäärän takia. Niinpä hän päätyi Inkeroisiin.— Täällä ei ole juuri mitään muuta, joka veisi huomiota. Sen takia olen voinut keskittyä täysillä opiskelujuttuihin myös iltaisin. Koulun opiskelutilat ovat erinomaiset.Tulevaisuudessa Kotro haluaa opiskella valokuvausta lisää ja saada siitä ammatin.Vihreä-näyttely jatkuu Poikilo-galleriassa Kouvola-talossa 11. joulukuuta saakka. Haku valokuvauksen kevätlinjalle on meneillään. Opiskelujakso alkaa 9. tammikuuta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/22/Mustavalkoisia%20maisemakuvia%20ja%20r%C3%A4nsistyneit%C3%A4%20rakennuksia%20%E2%80%94%20Poikilo-galleriassa%20avautui%20valokuvauslinjan%20n%C3%A4yttely/2016221502904/4