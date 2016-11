Uutinen

Kouvolan Sanomat: Päiväajan leikkaukset jatkuvat Poksissa ennallaan — kirurgikatoa paikataan ostolääkäreillä Pohjois-Kymen sairaala paikkaa kirurgipulaansa ostopalveluilla. Poksin vastaavan lääkärin Miia Melkoniemen mukaan Kuusankoskella pystytään jatkamaan potilaiden leikkausta päiväaikaan niin kuin tähänkin asti. Lokakuussa julki tullut tieto kirurgien määrän vähenemisestä vuodenvaihteessa on jo näkynyt Poksissa. — Olemme muutaman viime viikon aikana selvästi huomanneet, että lähetteitä tulee aiempaa vähemmän. Ihmiset myös soittavat huolestuneina, miten heidän hoitonsa toteutuu vuodenvaihteen jälkeen. Nyt voimme kertoa, että kiireettömät leikkaukset jatkuvat toistaiseksi hyvin. Poksiin tulee entisten lisäksi kolme kokonaan uutta keikkakirurgia, jotka tekevät ortopedisiä ja gastrokirugisia leikkauksia. — Ortopedit leikkaavat tarvittaessa murtumia, tekevät jalkaterän korjausleikkauksia ja tähystävät niveliä. Gastrokirurgit tekevät Poksissa tyypillisesti sappi-, suolisto- ja tyräleikkauksia. Melkoniemen mukaan sairaalan toiminnalle on tärkeää, että uudet kirurgit myös kiertävät vuodeosastoilla ja hoitavat takapäivystyksiä. Takapäivystys tarkoittaa sitä, että lääkäri on tavoitettavissa myös virka-ajan ulkopuolella ja ennättää töihin puolen tunnin kuluessa hälytyksestä. Kirurgien saanti turvaa myös leikkaussalihoitajien työpaikkoja. Melkoniemi kertoo, että Kouvola uusii nyt leikkaussalien määräaikaisten hoitajien sopimuksia. — Pystymme jatkossakin toimimaan viidessä leikkaussalissa. Aiemmin syksyllä suunnittelimme leikkausten vähentämistä neljään saliin. Kirurgien palkkaus ei Melkoniemen mukaan vaikuta kaupungin suunnitelmaan siirtää päivystyskirurgisia potilaita helmikuun alussa Kymenlaakson keskussairaalaan. Asian päättää aikuisväestön lautakunta joulukuussa. Kaupunki tekee kirurgien kanssa sopimukset vain kesään 2017 asti. Tähän vaikuttaa sekä sote-yhteisyrityksen kilpailutus että terveydenhuoltolain uudistus. — Jos terveydenhuoltolaki hyväksytään eduskunnassa ilman muutoksia, se määrää, että aluesairaaloissa ei saa leikata enää mitään vuoden 2017 jälkeen. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/22/P%C3%A4iv%C3%A4ajan%20leikkaukset%20jatkuvat%20Poksissa%20ennallaan%20%E2%80%94%20kirurgikatoa%20paikataan%20ostol%C3%A4%C3%A4k%C3%A4reill%C3%A4/2016221514714/4